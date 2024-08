VIDEO/ DAL 30 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE TORNA LA MAGIA DELL’ABRUZZO IRISH FESTIVAL A NOTARESCO, CI SARANNO ANCHE GNOMI E FOLLETTI

Torna nel borgo di Notaresco dal 30 agosto al 1° settembre l’Abruzzo Irish Festival: un evento che racchiude magia e passione, giunto alla sua decima edizione. Anche quest’anno la Rassegna di cultura e tipicità irlandesi in terra d’Abruzzo vanta numeri di tutto rispetto: oltre 100 artisti tra musicisti, performer e rievocatori; più di 100 metri di banchi fantasy celtici, workshops, spettacoli teatrali all'aperto, rievocazioni interattive, gastronomia e degustazione. Tante le novità dell’edizione presentata questa mattina al Consorzio BIM in conferenza stampa dal sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio, dall’assessore agli Eventi Micaela Savini, dal presidente dell’associazione “Innocent Smith” Daniele Di Girolamo insieme a Luca Del Monaco.

“Un evento che richiama visitatori da tutta Europa e ha assunto negli anni sempre più importanza – spiega il sindaco Di Gianvittorio –, per questo abbiamo proposto un riconoscimento della Rassegna tramite un’apposita legge regionale. Il borgo di Notaresco si prepara ad accogliere il Festival con illuminazione led e una scenografia a tema molto suggestiva, che ricrea le atmosfere irlandesi”.

“Anche quest’anno abbiamo un’ottima risposta del pubblico – sottolinea il presidente di “Innocent Smith”, Daniele Di Girolamo –, il 50% dei ticket in prevendita sono stati acquistati fuori dalla provincia e il 20% fuori dall’Abruzzo: l’Irish Festival si attesta un evento che, come risaputo, attira da anni spettatori da fuori regione e da fuori provincia”.

“Un impegno organizzativo importante, che coinvolge tutta la comunità di Notaresco – aggiunge l’assessore Micaela Savini - , se si considera che la macchina del Festival coinvolge oltre 20 tra associazioni, enti e comitati con oltre 150 addetti che per mesi si impegnano per la riuscita dell’evento”.

Tra gli appuntamenti clou del Festival, che tornerà a tingere dei colori dell’isola di smeraldo il centro storico di Notaresco durante il weekend, venerdì 30 agosto ci si scatena in pista con il concerto degli Alban Fuam band irish folk; sabato 31 agosto un altro momento saliente della Rassegna la réunion dei “The Reebers”, la band più iconica di musica irlandese in Abruzzo: a festeggiare la decima edizione torna il primo gruppo che si è esibito al festival, oltre ad esserne tra i fondatori. Al concerto dei Reebers si aggiungeranno altri musicisti “storici”. Da segnalare, domenica 1° settembre, il concerto di Jonh Healy e sua band, uno dei più famosi cantanti irlandesi che si esibisce nei più importanti pub di Dublino.

Tra le novità dell’edizione, domenica 1° settembre, dalle ore 15 alle 19, ci sarà “Il borgo incantato”, in collaborazione con “La Festa Internazionale degli Gnomi” e la Compagnia dell’Oca: i bambini potranno cercare gnomi, elfi e folletti in giro per Notaresco, trasformata per l’occasione in un borgo incantato, e farsi raccontare le loro storie.

Il Festival non delude mai le aspettative e come ogni anno presenta un vasto insieme di attività, tra cui i mercatini a tema fantasy-celtico, workshop di irish dance, workshop interattivi su tradizioni e tipicità irlandesi, seminari, dimostrazioni di liuteria, degustazioni, arena degli spettacoli fantasy, manipolazione del fuoco, trampoleria, tiro con l’arco e con l’ascia, accampamenti storici e rievocazioni celtiche, oltre a performance di teatro, live painting e all'angolo esoterico con cartomanti, chiromanti, astrologi e divinatori. Riconfermato anche l'apprezzato accampamento celtico, a cura del Clan "Antico Olmo", che curerà didattica e rievocazione celtica, facendo rivivere usi e tradizioni degli antichi druidi.

Molto ricca come sempre l'offerta enogastronomica del Festival con 20 etichette di birre irlandesi importate ad hoc, tra cui l’immancabile Guiness e la “via degli antichi vini”, oltre a tanti piatti tipici della gastronomia irlandese per 100 metri di street food fusion irlandese.

Per i visitatori saranno disponibili un campo tende e camper, appositamente allestito e interamente gestito e sorvegliato dall’associazione delle Guardie ambientali di Roseto. Disponibili, inoltre, pacchetti convenzionati presso varie strutture ricettive con servizio di bus navetta per raggiungere l’area del Festival.

Biglietti disponibili in prevendita su www.abruzzoirishfestival.it/biglietti/, sulla piattaforma CiaoTickets e presso i ticketpoint allestiti in loco, nelle aree di accesso al Festival.

Di seguito il programma completo del X Abruzzo Irish Festival:

Venerdì 30 agosto

I concerti sul palco

Main stage

21:00 – 22:30 Carrobestiame (Vincitori del Montelago European Celtic contest)

23:00 -00:30 Alban Fuam (Irish Folk Music)

00:30 Umberto Palazzo (Uno dei DJ più storici in Abruzzo)

Musica da pub

Palco Temple bar

19:00 – 20:30 Tara Tunes (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Cork

19:30 – 00:30 The Fiddle Fables (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Dublin

19:30 – 00:30 The Real Session (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Galway

19:30 – 21:00 Rossarpa (Session con arpa celtica)

I nostri spettacoli

Arena degli spettacoli

21:00 – Accensione del fuoco Sacro (Druidi, guerrieri e spiriti fantastici)

21:20 – L’epicità della battaglia (Signo Gladii)

21:45 – Kilkenny 1324 (Simona Capaldi)

22:45 – Terra. Teatro fisico, trampoli, arco, fuoco (Compagnia equivoca)

23:15 – Fuegos. Teatro fisico, cerchio aereo, danza, fuoco (Brigit Ramos)

Rievocazioni storiche

Area rievocazione

20:30 – 00:20 Angolo esoterico: cartomanti, chiromanti, divinatori

19:30 – 00:30 Il clan celtico “Antico Olmo”

19:30 – 00:30 Arceria storica

19:30 – 00:30 Workshop di combattimento storico e lancio dell’ascia

Mercato storico e maestranze

Mercato

19:30 – 00:30 Mercato celtico e medioevale

19:30 – 00:30 Il mercato degli antichi vini

20:30 – 01:30 Degustazione di whiskey, gin & sigari

In ogni angolo del borgo

Itinerante

20:30 – 23:30 Trampoleria itinerante fantasy

Sabato 31 agosto

I concerti sul palco

Main stage

21:00 – 22:30 The Reebers – Reunion (La band più iconica di musica irlandese in Abruzzo)

22:30 – 23:30 ROIS (Spettacolo di danze irlandesi)

23:30 -01:00 Meneguinness (Fusione tra tradizione irlandese e rock italiano)

01:00 Umberto Palazzo (Uno dei DJ più storici in Abruzzo)

Musica da pub

Palco Temple bar

19:00 – 20:30 Tara Tunes (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Cork

19:30 – 00:30 The Real Session (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Dublin

19:30 – 00:30 The Fiddle Fables (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Galway

19:30 – 21:00 Rossarpa (Session con arpa celtica)

I nostri spettacoli

Arena degli spettacoli

21:00 – Accensione del fuoco Sacro (Druidi, guerrieri e spiriti fantastici)

21:20 – L’epicità della battaglia (Signo Gladii)

21:45 – Kilkenny 1324 (Simona Capaldi)

22:45 – Terra. Teatro fisico, trampoli, arco, fuoco (Compagnia equivoca)

23:15 – Fuegos. Teatro fisico, cerchio aereo, danza, fuoco (Brigit Ramos)

Rievocazioni storiche

Area rievocazione

20:30 – 00:20 Angolo esoterico: cartomanti, chiromanti, divinatori

19:30 – 00:30 Il clan celtico “Antico Olmo”

19:30 – 00:30 Arceria storica

19:30 – 00:30 Workshop di combattimento storico e lancio dell’ascia

Mercato storico e maestranze

Mercato

19:30 – 00:30 Mercato celtico e medioevale

19:30 – 00:30 Il mercato degli antichi vini

20:30 – 01:30 Degustazione di whiskey, gin & sigari

In ogni angolo del borgo

Itinerante

20:30 – 23:30 Trampoleria itinerante fantasy

Domenica 1 settembre

Pranzo speciale

Zona Catering

12:00 – 15:00 Colazione Irlandese e pranzo

Spettacoli pomeridiani

Piazza San Pietro

15:00 – 19:00 Il borgo incantato. In collaborazione con La Festa Internazionale degli gnomi e la Compagnia dell’oca

17:00 – 19:00 Spettacolo per bambini “i Giullari senza Contea”

I concerti sul palco

Main stage

17:00 – 18:30 ROIS (Workshop danze irlandesi)

18:30 – 19:30 Tara Tunes (Session tradizionale di musica irlandese)

19:30 – 20:30 ROIS (Spettacolo di danze irlandesi)

21:00 – 22:30 John Healy and his band (un irlandese canta la musica del pub)

22:30 – 00:00 Bards from Yesterday (rock moderno in chiave irlandese)

Musica da pub

Palco Temple bar

19:00 – 20:30 Tara Tunes (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Cork

19:30 – 00:30 The Real Session (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Dublin

19:30 – 00:30 The Fiddle Fables (Session tradizionale di musica irlandese)

Traditional Irish Session

Palco Galway

19:30 – 21:00 Rossarpa (Session con arpa celtica)

I nostri spettacoli

Arena degli spettacoli

21:00 – Accensione del fuoco Sacro (Druidi, guerrieri e spiriti fantastici)

21:20 – L’epicità della battaglia (Signo Gladii)

21:45 – TBA

22:45 – Terra. Teatro fisico, trampoli, arco, fuoco (Compagnia equivoca)

23:15 – Fuegos. Teatro fisico, cerchio aereo, danza, fuoco (Brigit Ramos)

Rievocazioni storiche

Area rievocazione

20:30 – 00:20 Angolo esoterico: cartomanti, chiromanti, divinatori

19:30 – 00:30 Il clan celtico “Antico Olmo”

19:30 – 00:30 Arceria storica

19:30 – 00:30 Workshop di combattimento storico e lancio dell’ascia

Mercato storico e maestranze

Mercato

19:30 – 00:30 Mercato celtico e medioevale

19:30 – 00:30 Il mercato degli antichi vini

20:30 – 01:30 Degustazione di whiskey, gin & sigari

In ogni angolo del borgo

Itinerante

20:30 – 23:30 Trampoleria itinerante fantasy