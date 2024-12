VIDEO/ DAL 14 DICEMBRE LA SECONDA EDIZIONE DEL "NATALE A VIALE SETTEMBRINI" A MONTORIO AL VOMANO

L’associazione San Gabriele di Montorio al Vomano organizza la seconda edizione del “Natale a Viale Settembrini”, al via dal 14 dicembre con un ricco calendario di eventi in programma. A presentare la manifestazione sono intervenuti oggi al Bim in conferenza stampa Albino Valerii e Marco Di Sabatino, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, il regista e attore della commedia "Come Passa il Tempo..." Alessandro Di Donatantonio e Mariangela Cortellini, assessore agli Eventi del Comune di Montorio.

Il programma prenderà il via il 14 dicembre alle ore 16.30 con la Santa Messa presso la Chiesetta di San Gabriele, un momento di preghiera e di comunità che darà il via ufficiale alle celebrazioni natalizie. Nella suggestiva piazzetta, dove è stato realizzato anche l’albero di Natale, dopo la celebrazione della funzione religiosa, e l’accensione delle luminarie arriverà Babbo Natale, che consegnerà doni a tutti i bambini presenti, che potranno depositare la loro letterina nella speciale cassetta e partecipare al concorso “Caro Babbo Natale, ti prometto che…”, con premiazioni durante la notte di Natale. Alle ore 21, al Cineteatro Tonino Valerii, si terrà lo spettacolo teatrale ad ingresso libero "Come passa il tempo", una commedia scritta da Alessandro Di Donatantonio, che ripercorre momenti di vita vissuta prima dell'apertura del traforo del Gran Sasso, iniziando dagli anni '70. Lo spettacolo offrirà un viaggio nel passato, evocando personaggi di una volta e riportando alla memoria la storica Banda Montoriese, simbolo di tradizione e cultura locale. A seguire dolci natalizi e vin brulè per tutti.

Il 21 dicembre, inoltre, in programma un evento speciale che celebra un progetto di successo avviato dall’associazione il primo torneo “Montopoly”, riedizione tutta montoriese del noto gioco da tavola del “Monopoly”. Alle ore 17, presso il foyer del Cineteatro Tonino Valerii, si darà il via al primo torneo ufficiale del gioco da tavolo brandizzato per il territorio, con più di 300 esemplari finora vendute non solo a Montorio al Vomano, ma anche fuori regione.

La partecipazione al Torneo, che durerà fino al 31 dicembre assicurando divertimento per tutte le età, sarà gratuita e per il vincitore un viaggio per tre persone a Disneyland Paris.

“Il 21 dicembre, oltre al torneo del Montopoly, ci saranno tanti altri premi– spiega il presidente Albino Valerii - e stiamo già al lavoro per la 12esima edizione della Festa di San Gabriele che si terrà il 13 e 14 settembre 2025 con tante novità”.

“Un ringraziamento sentito a tutto il direttivo dell’associazione – aggiunge l’assessore Cortellini - che ogni anno riesce a trasformare con le sue iniziative il nostro paese in un luogo ancora più accogliente e festoso. Il programma di quest’anno è davvero speciale, e non solo perché porta la magia del Natale, ma anche perché ci ricorda l'importanza di unire le forze per creare eventi che coinvolgano tutte le generazioni”.