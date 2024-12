FOTO-VIDEO/ "ALLENARSI PER IL FUTURO, GENERAZIONE BENESSERE", UN PONTE TRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO

Compie dieci anni il progetto Allenarsi per il Futuro, una delle iniziative più longeve e significative nel panorama dell'orientamento scolastico in Italia. A partire dal gennaio 2025 il progetto sarà riproposto negli istituti superiori della provincia teramana arricchendosi per questa “special edition” del decennale con “Generazione Benessere”, in collaborazione con il Consorzio BIM di Teramo.

Il progetto spazierà attraverso lo sport, la cultura, l’economia e l’ambiente, con “ambassador” sportivi di fama internazionale e testimonial dei vari settori che incontreranno gli studenti, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i territori e i giovani, attraverso azioni mirate e trasversali ad acquisire nuove competenze e consapevolezze riguardo al futuro occupazionale in un contesto di sostenibilità socio-economica e ambientale. A presentare l’iniziativa sono intervenuti oggi al Bim in conferenza stampa il presidente dell’Ente Marco Di Nicola, Roberto Zecchino Deputy general manager Bosch Italy & Corporate Vice president Human Resources Bosch, la scrittrice Laura De Berardinis testimonial del progetto attraverso l’installazione “TENET- Generazione Stickers”, il testimonial sportivo ed ex arbitro di serie A, Gianpaolo Calvarese, che negli incontri nelle scuole sarà affiancato dall’atleta Gaia Sabbatini e da altri atleti del team.

“Nel corso degli ultimi dieci anni come noto Allenarsi per il Futuro – spiega il manager Bosch Roberto Zecchino - ha raggiunto traguardi straordinari, coinvolgendo oltre 450.000 studenti e visitando più di 2000 scuole su tutto il territorio nazionale. Con il supporto di enti pubblici, istituzioni locali e in particolare del MIUR, il progetto ha visto crescere la propria portata e l'efficacia dei suoi interventi. Il cuore del programma è rappresentato dai Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO), che sono un vero e proprio ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Attraverso queste attività, gli studenti sono coinvolti in esperienze pratiche, incontri con professionisti, workshop tematici e simulazioni aziendali. In totale, sono stati realizzati più di 5900 PCTO, offrendo ai giovani partecipanti l'opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro in modo pratico e diretto, acquisendo competenze fondamentali per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza”.

“Il progetto Generazione Benessere– afferma Laura De Berardinis – si arricchisce di un nuovo partenariato istituzionale grazie alla collaborazione del Consorzio Bim, muovendo dalla consapevolezza che le nuove generazioni hanno bisogno di un supporto concreto per affrontare le sfide della modernità e sviluppare competenze trasversali. Ci proponiamo di diffondere una maggiore consapevolezza per costruire insieme un futuro di benessere, equo e sostenibile, valorizzando i talenti e le peculiari caratteristiche del nostro territorio”.

“La sinergia tra le aziende, le scuole e gli enti locali – sottolinea il presidente del Consorzio Bim, Marco Di Nicola – svolge un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra la formazione scolastica e le esigenze del mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alle nuove professioni. Già in passato abbiamo proficuamente collaborato con il Team di “Allenarsi con il futuro” e con questo nuovo progetto ci proponiamo di offrire opportunità formative e professionali per i migliori studenti del territorio. In particolare il Consorzio, grazie alla disponibilità offertaci dalla Bosch Italia e dai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto, supporterà 4 studenti tra i più meritevoli, selezionati da altrettanti istituti tecnici del territorio, in Pcto, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che saranno effettuati presso la sede dell’azienda a Milano”.

Le scuole sede degli incontri saranno l’IIS Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti, il liceo artistico per il design “F.A. Grue” di Castelli, l’IIS “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi.