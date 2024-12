VIDEO-FOTO/ A CASTELLALTO IL 29 DICEMBRE LA NONA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Il 29 dicembre a Castellalto torna la magia del Presepe Vivente allestito nel suggestivo scenario del “balcone d’Abruzzo”. È la nona edizione dell’appuntamento, che avrà inizio alle ore 17, promosso dall’associazione “Castrum Vetus” in collaborazione con il Comune di Castellalto e il Consorzio Bim di Teramo.

La magia della rappresentazione della Natività sarà portata in scena da un intero paese: era il 2013 quando l’Associazione culturale Castrum Vetus allestì per la prima volta il borgo medievale per la rappresentazione della Natività. Ogni anno è stato un crescendo: oltre 150 figuranti animeranno il Belvedere del Balcone d’Abruzzo, le strade, le piazze, i vicoli e i fondaci del paese, che diventeranno le botteghe degli artigiani e degli antichi mestieri. Presenti anche i cammelli per immergersi nella Betlemme di 2000 anni fa e avvicinabili per scattare una foto ricordo con i visitatori. Sarà allestita anche un’area ristoro con prelibatezze locali e vin brulè. Disponibile un bus navetta gratuito per raggiungere il borgo.

“Usi e costumi – afferma Selene Di Liborio dell’associazione Castrum Vetus - saranno riprodotti fedelmente per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Il presepe vivente di Castellalto è un evento che coinvolge tutta la nostra comunità che si adopera nel vestire il centro storico per rappresentare le scene della nascita di Gesù. Dalle botteghe di arti e mestieri, alle scene della vita quotidiana, dalla corte del re alla capanna della natività”.

Sarà un intero paese che si mobilita per rinvigorire i legami e rendere partecipi tutti a quella che diventa una vera e propria festa:

“Un ringraziamento speciale – spiegano il sindaco di Castellalto Aniceto Rocci e l’assessore alla Cultura Valeria Manelli – va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, agli organizzatori, ai partecipanti e ai tanti figuranti. Il Presepe vivente rappresenta un momento di unione e spiritualità per la nostra comunità e Castellalto, con la sua storia, le sue tradizioni e i suoi scorci suggestivi, è il palcoscenico ideale per vivere la magia del Natale. Invitiamo tutti a partecipare alla rappresentazione, che è ad ingresso libero”.

Per info. tel. 328 1415897