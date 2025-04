VIDEO-FOTO/ IL 12 APRILE INAUGURAZIONE SULLA VITA DI GESU' A TORRICELLA SICURA...TRA SCIENZE E FEDE

Sarà inaugurata sabato 12 aprile alle ore 18 a Torricella Sicura la mostra sulla Vita di Gesù, opere e ambientazioni realizzate dall'artista Silvia Di Gennaro. L'esposizione permanente è un'iniziativa del Museo Etnografico "Genti della Laga" e del suo ideatore e curatore Gino Di Benedetto . Il calendario pasquale di Torricella si arricchisce poi di un altro appuntamento: un seminario di riflessione tra scienza e fede tenuto dal teologo e tegista Riccardo Forti sul tema della Passione di Cristo, che si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale di S.Paolo Apostolo, in Piazza Mario Capuani, mercoledì 16 aprile, alle ore 20.

Con la mostra permanente, il percorso artistico del Museo Etnografico “Genti della Laga” si arricchisce di una nuova area dedicata ai momenti salienti della vita terrena di Gesù, per volere del collezionista e curatore del museo, Gino Di Benedetto. La cultura religiosa cattolica si coniuga perfettamente con la filosofia del Museo, nato per la riscoperta e valorizzazione delle antiche tradizioni ancestrali e frutto di culture millenarie tramandate dai nostri avi, che rende la proposta artistica e il messaggio ecumenico attuale in ogni periodo dell’anno e abbraccia varie religioni che condividono la figura di Cristo. Le sculture e le ambientazioni sulla vita di Gesù di Nazareth, creazioni dell’artista Silvia Di Gennaro, permettono di riflettere sulla figura di Cristo nell’anno Giubilare che, attraverso i secoli, rimane un punto di riferimento spirituale e culturale per miliardi di persone. Il visitatore, accompagnato dalle voci suggestive di Francesca Zippilli e Pasquale Capuano, potrà apprezzare la veridicità delle ricostruzioni degli episodi evangelici, in un viaggio interiore e spirituale che lo porterà a riscoprire e riflettere su valori senza tempo.

Lungo il percorso che conduce alla nuova area, saranno inoltre allestiti i pannelli espositivi che trattano il tema della Passione di Cristo e la Sacra Sindone (mostra precedentemente allestita presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata), curata dal regista e teologo Riccardo Forti, che il giorno 16 aprile, terrà la conferenza su "La Crocifissione tra scienza e fede" presso la Chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, con introduzione di Don Adrien Nzigamasabo, letture di Roberto Di Donato, moderatrice Irene Francioni e allestimenti scenici a cura di Gino Di Benedetto.

Il Museo nasce grazie al coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Torricella Sicura, che ha concesso in uso i locali in comodato d’uso gratuito da oltre 20 anni, permettendo quindi al museo di diventare mostra permanente e visitabile in ogni periodo dell’anno previa prenotazione.

In occasione dell’apertura della mostra, l’associazione "Trucioli in Arte" realizzerà un quadro in arte effimera con trucioli di legno colorati di circa 4 mq, raffigurante il suggestivo volto di Gesù di Nazareth.

La mostra sarà inaugurata sabato 12 aprile alle ore 18 e rimarrà aperta domenica 13, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 e in altri periodi dell’anno, su richiesta.