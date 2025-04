VIDEO-FOTO/ A MOSCIANO LA TERZA EDIZIONE DELLA VIA CRUCIS VIVENTE

Si svolgerà sabato 12 aprile, dalle ore 17, la 3° edizione della “Via Crucis Vivente” per le vie del centro storico di Mosciano Sant’Angelo. L’evento è realizzato dalla Pro Loco Musiano in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo diretta da Don Pietro Lalloni e le associazioni locali, con il patrocinio del comune di Mosciano Sant’Angelo. Dopo il grande successo delle prime edizioni la sacra rappresentazione riproporrà ancora una volta tutti i passaggi del doloroso percorso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. A fare da cornice il borgo medievale di Mosciano che con le sue storiche torri, le chiese e le vie del centro cittadino offrirà una scenografia “naturale” in grado di creare un’esperienza intensa ed immersiva per tutti i partecipanti.

Quest’anno l’organizzazione ha deciso che, accanto alle tradizionali 14 stazioni della Via Crucis, saranno proposte altre 8 scene salienti della passione del Cristo tra le quali: il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’Ultima Cena, l’orto degli Ulivi, l’incontro con il sommo sacerdote Anna, l’incontro tra Giuda ed il Sinedrio, Pietro che rinnega Gesù, la morte di Giuda e la Pietà. Inoltre, a partire dalle ore 17 e fino alle ore 21 in piazza Saliceti sarà allestito per l’occasione un antico mercato ebraico con una ventina di mercanti con prodotti tipici del tempo come monili, ceramiche, manufatti realizzati a mano e alcune sorprese.

“Anche per questa edizioni proporremo una rievocazione suggestiva e caratteristica che permetterà a tutti i visitatori di vivere un’esperienza di un’intensa e profonda carica emotiva – sottolinea il Presidente della Pro Loco Musiano Antonio Di Matteo – in tutto saranno impegnati circa 160 tra attori e figuranti durante la via Crucis, uno sforzo importante che vedrà coinvolte tante associazioni del territorio, attori e semplici cittadini”.

Le vie e le piazze del centro storico moscianese verranno suddivise in cinque grandi spazi dove verranno allestite le scene e le classiche stazioni della Via Crucis con i temi principali della passione. In piazza Saliceti sarà predisposta l’accoglienza dei visitatori, le scene dei miracoli e dell’ingresso festoso di Cristo a Gerusalemme. In piazza Capuani o sagrato della chiesa Madre il tema della consapevolezza e della sofferenza dell’anima, con la scena dell’ultima cena e l’orto degli Ulivi. In via Marconi, la via dei processi, con il sommo sacerdote Anna, il Sinedrio con Caifa, il Re Erode e il tribunale di Pilato. In piazza IV Novembre e Via S. Passamonti, la via Dolorosa, con le scene dalla flagellazione alle cadute di Cristo. In largo Savini (zona Belvedere) la crocefissione e la deposizione. In piazza Capuani, sagrato della chiesa Madre, il ritorno alla Casa del Padre.

La manifestazione vedrà il coordinamento teatrale del regista Rolando Macrini; lo stilista Alessandro Pischedda curerà i costumi; la voce narrante sarà quella Daniele Di Massimantonio mentre la direzione generale del Direttivo della Pro Loco Musiano sarà coordinata da Annamaria Caprini. La Pro Loco Musiano ringrazia la Corale Acquaviva di Mosciano Sant’Angelo diretta dal Prof. Michele De Flaviis e Mariarenata Bilò che con le loro voci arricchiranno questi intensi momenti.

“Ci teniamo a ringraziare quanti si sono impegnati in questi mesi per la realizzazione di questa importante rievocazione che andrà a impreziosire per, il terzo anno, le celebrazioni del periodo pasquale sul nostro territorio, in particolare le associazioni che ci hanno supportato, tutti gli enti che ci hanno patrocinato, le aziende, le attività commerciali e gli sponsor che con il loro contributo ci hanno sostenuto, il Comune di Mosciano Sant’Angelo e l’intera Amministrazione che come sempre ci ha dato un fondamentale sostegno e ovviamente i figuranti senza i quali sarebbe stato impossibile allestire questo evento e le contrade del nostro territorio” - conclude il Presidente della Pro Loco Musiano - “Invitiamo tutti a partecipare sabato 12 aprile 2025, dalle ore 17 alle ore 23, e ad immergersi per la 3° edizione della “Via Crucis Vivente” tra le suggestive ambientazioni che verranno ricreate nel centro storico di Mosciano”