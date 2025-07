VIDEO/ PRESENTATA L’EDIZIONE 2025 DEL PREMIO “GUIDO MONTAUTI”: ARTE, NATURA E GIOVANI TALENTI IN ALTA VAL VOMANO

Presentato oggi al Bim il programma dell’edizione 2025 del Premio “Guido Montauti”, organizzato dalla Pro Loco di Fano Adriano in collaborazione con l’associazione culturale “I Grignetti” e l’associazione Fanese Amici del Presepio, con il patrocinio dei Comuni di Fano Adriano e Pietracamela e dal Consorzio Bim Teramo.

Il Premio, presentato al Bim dal sindaco di Fano Adriano Luigi Servi insieme al vicesindaco Antonio Di Battista, dal presidente del Consorzio Marco Di Nicola, dai direttori artistici Paola Di Felice, Amalia Di Sante e Gianni Tarli, si propone quale omaggio alla contemporaneità tra passato e futuro. Dopo le 32 manifestazioni estemporanee storiche, dedicate ai temi del paesaggio fanese e ai luoghi circostanti, la 33ma edizione rinnova la propria narrazione mediante due Sezioni del Premio Montauti delle quali una parte, ritorna alla formula tradizionale con un’innovazione legata alla ricerca del contemporaneo attraverso nuove espressioni artistiche dal titolo “Estemporanea Guido Montauti Premio di Pittura e Scultura”, dall’altra continua il progetto per “Un patto tra giovani talenti e natura nei borghi montani abruzzesi”.

ESTEMPORANEA GUIDO MONTAUTI PREMIO DI PITTURA E SCULTURA

La sezione Estemporanea Guido Montauti Premio di Pittura e Scultura, sarà sotto la Direzione artistica di Amalia Di Sante e di Gianni Tarli, già curatori delle passate edizioni.

La giuria è presieduta dall’artista Walter Borgognoni e formata da altri cinque membri di alto profilo artistico e culturale. La manifestazione, nella sua natura di estemporanea, si svolgerà a Fano Adriano in una unica giornata il giorno 10 agosto 2025. Al Premio potranno partecipare artisti italiani e stranieri (per la sezione scultura la partecipazione è limitata a 10 scultori).

Gli artisti partecipanti dovranno innovare forme e linguaggi esprimendo nelle loro opere i “segni” emotivi, caratterizzati da luce, colori, forme e atmosfere dettate dalla visione dei luoghi e dell’ambiente circostante il borgo di Fano Adriano. Le opere sia pittoriche che scultoree rimarranno esposte fino al 17 agosto 2025 nella sala Luigi Riccioni della struttura Officine del Gran Sasso di Fano Adriano, viale Vittorio Emanuele. La premiazione delle opere pittoriche e scultoree vincitrici a seguito dell’insindacabile giudizio deliberato dalla giuria, avrà luogo sabato 17 agosto alle ore 17 nella sala Luigi Riccioni a Fano Adriano.

Per tutta la durata della mostra i visitatori potranno votare le opere pittoriche e scultoree preferite. L’opera che riceverà più consensi dalla “giuria popolare”, se non già premiata dalla giuria tecnica, verrà assegnata al visitatore-votante estratto a sorte il giorno della premiazione.

SEZIONE “PATTO TRA GIOVANI ARTISTI E NATURA NEI BORGHI MONTANI ABRUZZESI”

La sezione del Premio “Patto tra giovani artisti e natura nei borghi montani abruzzesi”, sotto la Direzione artistica della prof.ssa Paola Di Felice, direttore emerito del Polo Museale “Città di Teramo” e attualmente direttrice del Museo delle Ceramiche di Castelli, è destinata a creare un “Cammino” nell’Alta Val Vomano all’interno di un “Parco” ovvero un’area in grado di narrare paesaggi culturali che coniughino percorsi naturalistici, spiritualità e arte diffusa mediante le installazioni disseminate lungo il tragitto.

Il “Patto” sarà il concept anche della seconda sezione del Premio che è rivolto sempre a dieci giovani artisti, scelti e invitati dalla Giuria presieduta dal prof. Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri. Con la prima edizione del 2024 si è partiti da Fano Adriano, nella cui area di riferimento si sta predisponendo la realizzazione e l’installazione dell’opera vincitrice nel 2024 “nelle Nuvole” di Maria Krymskaja.

Da Fano Adriano riprende il via il “cammino” che nelle prossime edizioni del Premio si svilupperà lungo un percorso che attraverserà i Comuni limitrofi dell’Alta Val Vomano, ricca di sentieri storici che uniscono comunità, tradizioni sociali, natura e spiritualità, e ospiterà, nel tempo, altre opere vincitrici e tutte quelle che, depositate nella banca –progetti d’arte, abbiano trovato sponsor per la loro realizzazione e installazione.

Quest’anno i dieci artisti, invitati a partecipare al premio e visitare i luoghi destinati alle installazioni, sono stati: Aurora Avvantaggiato (Taranto, 1994), Federica Clerici (Cantù 1988) , Francesco Fiore de Conno (Pisa, 1996), Chiara Gambirasio (Bergamo, 1996), Chiara Marchesi (Lodi 1996), Francesco Mina (Torino 1997), Arianna Pace (Pesaro, 1995), Edoardo Sessa (Varese, 1995) , Raffaele Vitto (Canosa 1993), Silvia Mantellini Faieta (Pescara 1992).

La Giuria, oltre al presidente prof. Corà, è composta da Mario Botta, Cristina Collettini, SIlvio Cortellini, Davide De Laurentiis, Nicola Di Battista, Paola Di Felice, Filippo Lucci, Mariano Moroni, Ombretta Natali, Tommaso Navarra e Federica Zalabra.

I pannelli in forex 100x70 con l’idea progettuale degli artisti saranno esposti dal 2 al 9 Agosto nella Sala “Luigi Riccioni” di Fano Adriano. Il 9 agosto la Giuria si riunirà per l’aggiudicazione del primo premio, valutando con accurata analisi le tavole presentate; esprimendo, dopo approfonditi confronti la votazione per ogni singola idea progettuale e stabilendo una graduatoria di merito dei progetti presentati dagli altri artisti, che affluiranno in una Banca-progetti del Comune di Fano Adriano.