VIDEO-FOTO/ NOTARESCO LANCIA LA PRIMA RASSEGNA DEL CABARET: DUE SERATE DI RISATE CON DADO E MARCO MARZOCCA

Il Comune di Notaresco presenta la prima edizione della Rassegna del Cabaret, un nuovo appuntamento estivo dedicato alla comicità italiana e allo spettacolo dal vivo. L’evento prevede due appuntamenti: mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro, con ingresso gratuito e inizio degli spettacoli fissato per le ore 22.

Due serate all’insegna del divertimento, pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età in un’esperienza culturale accessibile e coinvolgente, in cui la comicità si fa linguaggio di comunità e occasione di condivisione.

“Siamo molto orgogliosi di offrire alla nostra comunità un evento di qualità che unisce cultura, divertimento e socialità – dichiara il sindaco Toni Di Gianvittorio –. Questa rassegna rappresenta un momento di aggregazione importante per Notaresco e per i comuni limitrofi. Vogliamo valorizzare il nostro centro storico e offrire occasioni di svago che siano accessibili a tutti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e invito i cittadini a partecipare numerosi.”

“Abbiamo fortemente voluto portare a Notaresco due grandi nomi del cabaret nazionale – aggiunge l’Assessore agli Eventi Micaela Savini – Dado e Marco Marzocca sono artisti molto amati dal pubblico e rappresentano al meglio il valore di una comicità intelligente e popolare. Questa rassegna è il primo passo di un progetto più ampio, volto a rendere Notaresco un punto di riferimento anche per gli eventi culturali e di spettacolo. Un grazie particolare va allo staff organizzativo e ai cittadini per l’entusiasmo dimostrato.”

I PROTAGONISTI DELLA RASSEGNA:

Mercoledì 30 luglio – DADO: Attore, cantante e comico romano, Dado (all’anagrafe Gabriele Pellegrini) è noto per il suo stile inconfondibile che mescola satira, musica e parodia. Storico volto di Zelig, Colorado e di numerosi programmi Rai, è amato per le sue canzoni comiche che ironizzano su temi di attualità, famiglia e società con intelligenza e sarcasmo.

Giovedì 31 luglio – MARCO MARZOCCA: Comico e attore romano, Marco Marzocca è conosciuto dal grande pubblico per il suo personaggio del domestico Ariel accanto a Corrado Guzzanti, e per le numerose partecipazioni a trasmissioni di successo come Zelig, Bulldozer, Quelli che il calcio e fiction come Distretto di Polizia. Il suo umorismo garbato e surreale lo ha reso una delle figure più apprezzate nel panorama della comicità italiana.

Opening act ANGELO CARESTIA: Entrambe le serate saranno aperte da Angelo Carestia, comico, imitatore e autore abruzzese, con un ricco repertorio fatto di satira pungente, imitazioni e monologhi d’attualità. Attivo sui palchi di tutta Italia, è noto per il suo legame con il territorio e la capacità di coinvolgere il pubblico con ironia e intelligenza.