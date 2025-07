VIDEO-FOTO/NOTARESCO, ARRIVA IL “GAME OVER MUSIC FEST”: TRE GIORNI DI MUSICA, ARTE E CONVIVIALITÀ NEL CENTRO STORICO

Dal 24 al 26 luglio Notaresco ospita la prima edizione del “Game Over Music Fest”, un Festival, con ingresso completamente gratuito, che unisce musica dal vivo e arte visiva per riscrivere il modo in cui lo spazio urbano viene vissuto e attraversato. Tre giorni di concerti e installazioni trasformeranno il centro storico in un paesaggio sonoro e immaginifico, in costante dialogo con il territorio.

L’iniziativa, presentata questa mattina al Bim dal sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio insieme all’assessore Ezio Di Colli, e dall’associazione promotrice Toro Loco Aps con il presidente Vincenzo Valentini, il vicepresidente Roberto Di Marco e il segretario Costantino Di Crescenzo, porterà in centro storico un’inedita fusione tra musica dal vivo, installazioni visive site-specific e percorsi enogastronomici.

Per tre serate, il borgo sarà animato da concerti e interventi artistici capaci di coinvolgere cittadini, visitatori e appassionati, in un progetto che coniuga creatività contemporanea e valorizzazione del territorio.

“Game Over Music Fest rappresenta un progetto culturale di grande valore – dichiara il sindaco Di Gianvittorio – che vuole contribuire alla rigenerazione del centro storico attraverso linguaggi artistici accessibili e innovativi. È un’opportunità per offrire visibilità al nostro borgo e valorizzare il territorio attraverso la cultura, la musica e la partecipazione”.

“Abbiamo voluto fortemente questo festival e ringraziamo dell’opportunità l’associazione promotrice, Toro Loco - aggiunge l’Assessore agli Eventi, Micaela Savini - perché crediamo nel potere dell’arte e della musica come strumenti per costruire senso di comunità e occasioni di crescita. Game Over è pensato per tutte le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e al loro desiderio di partecipazione e scoperta”.

“Game Over Music Fest è un invito a vivere Notaresco con uno sguardo nuovo – spiegano gli organizzatori dell’associazione Toro Loco Aps - tra musica, arte e convivialità, il festival intende offrire un’esperienza culturale autentica e accessibile, capace di intrecciare linguaggi creativi, socialità e territorio”.

PROGRAMMA ARTISTICO: Il festival propone una line-up eterogenea che attraversa cantautorato, elettronica, sperimentazione e nuove scene indipendenti, coinvolgendo sia nomi affermati del panorama musicale italiano sia artisti emergenti.

Giovedì 24 luglio si aprirà con Tricarico, cantautore milanese noto per brani come “Io sono Francesco” e “Vita tranquilla”, partecipazioni al Festival di Sanremo e una carriera all’insegna della scrittura poetica e visionaria. Sul palco il cantautore sarà accompagnato da I Malati Immaginari, Fance e Disco Sentimento.

Venerdì 25 luglio sarà protagonista Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, uno dei gruppi più influenti della scena alternative rock italiana dagli anni '90. Accompagnato dai Guano Padano, porterà in scena un live intenso e sofisticato. Completano la serata Known Physics, Atipico, Zebra TSO e T-Boy.

Sabato 26 luglio chiusura d’eccezione con Morgan, musicista eclettico, ex fondatore dei Bluvertigo, autore e interprete di spessore, noto anche per il suo ruolo come giudice a X Factor. Sul palco anche Alessandro Liberini, Liqueedo e Less One.

INSTALLAZIONI VISIVE E FOOD EXPERIENCE: In parallelo ai concerti, il festival ospiterà un intervento visivo site-specific: un percorso di installazioni grafiche modulari che dialogheranno con l’architettura e l’identità del borgo, trasformando il centro storico in un’opera collettiva e immersiva. A completare l’esperienza, in piazza Civitello sarà attiva ogni sera un’area food & drink, con una selezione di birre artigianali e specialità locali, pensata per valorizzare la tradizione enogastronomica del territorio.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma:

📍 Pagina Facebook “GAME OVER Music Fest”