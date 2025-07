VIDEO-FOTO/ AZZINANO, AL VIA LA 25ª EDIZIONE DE “I MURI RACCONTANO I… GIOCHI DI UNA VOLTA”

Al via la 25esima edizione de “I muri raccontano i…giochi di una volta” ad Azzinano di Tossicia, la kermesse che vedrà in contemporanea fino al prossimo sabato all’opera otto pittori provenienti da ogni parte d’Italia, sparsi per le vie del paese, rendere omaggio con la loro arte a un borgo unico, fuori dal tempo, diventato, anno dopo anno, un polo di attrazione per migliaia di visitatori e scolaresche. Era il 2001 quando sui muri delle sue case comparvero i primi murales fatti da tre dei migliori pittori naif italiani provenienti da Genova, Modena e Trento. Venuti per incontrare l’illustre collega Annunziata Scipione in occasione della mostra Antonio Ligabue – Annunziata Scipione, un avvenimento di risonanza nazionale. L’edizione è stata presentata in conferenza stampa al Bim dalla consigliera delegata alla Cultura del Comune di Tossicia Silvia Di Giammarco, dalla consigliera delegata al Bim Martina Menei, dal presidente della Proloco di Azzinano Alfredo Bifari, dallo scrittore Dante Bellini, dai pittori Liberio Furlini e Amedeo Marchetti di Trento.

Ad oggi i murales che colorano le pareti di Azzinano sono ben 57 e raccontano la storia dei giochi di una volta che hanno fatto felici tante generazioni.

“In questo venticinquennale – spiegano gli organizzatori - non ci saranno murales da realizzare, Azzinano è ancora danneggiata dal terremoto. Incredibilmente, dopo 16 anni da quello dell'Aquila e 9 da quello di Amatrice, poco o niente è stato ricostruito e le pareti disponibili sono poche. Ma l'occasione era troppo importante per non festeggiarla con coloro che hanno dipinto il paese. Sono in arrivo pittori naif da ogni parte d’Italia e ognuno di loro realizzerà un quadro che arricchirà il mondo d'arte nel quale Azzinano si muove: saranno all’opera per tutta la settimana fino a sabato 26 luglio”.

Sabato 26, inoltre, dalle ore 18 alle 20, ci sarà l’incontro a tema “I Murales di Azzinano. Cultura, territorio, futuro. Una proposta concreta in un Abruzzo che cambia” con esperti e personaggi del mondo della cultura, dell’arte e della politica. Alle 21,30 musica con MODIE Soul&Pop Essentials, della Società dei Concerti Barattelli dell'Aquila.

Gli otto pittori ospiti del venticinquennale della manifestazione sono: Amedeo Marchetti di Trento, Carmen Crisafulli di Messina, Damiano Valbusa di Brescia, Dino Fiorini di Reggio Emilia, Franco Mora di Mantova, Iago Barbieri di Modena, Liberio Furlini di Trento e Salvo Caramagno di Catania. In occasione del convegno conclusivo presenteranno le opere realizzate nel corso della settimana.

Per info www.imuriraccontano.it