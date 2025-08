VIDEO-FOTO/ A BASCIANO LA 56ª SAGRA DEL PROSCIUTTO ABRUZZESE TRA SAPORI, MUSICA E TRADIZIONE

Da domani fino a domenica, Basciano ospita la 56ª edizione della Sagra del Prosciutto Abruzzese, evento simbolo dell’estate teramana. Migliaia di visitatori sono attesi per gustare il prosciutto a filiera completa, prodotto tipico stagionato con le correnti del Gran Sasso, accompagnato da un menù variegato che include anche piatti vegetariani e piatti freschi estivi. La sagra si svolge in contemporanea con il Festival dell’Organetto Abruzzese Ddù Botte, giunto anch’esso alla 56ª edizione. Le audizioni si terranno venerdì dalle 15, con oltre 60 musicisti iscritti. La sera stessa si svolgerà la competizione musicale, con premiazioni per il concorrente più giovane, più anziano, quello proveniente da più lontano, e il miglior artista di Basciano. Sarà assegnato anche il Premio Giuseppe D’Antonio alla memoria del maestro Rocco Fortunato. Tutte le serate saranno animate da concerti dal vivo: si parte con i Tequila e Montepulciano Band, seguiti dalla tribute band degli 883-Max Pezzali, I Musici e la cover band di Jovanotti “Pensieri Positivi”. Attesi anche eventi culturali: l’inaugurazione ospiterà la presentazione del libro Il silenzio della neve che cade di Giovanni Paolone e uno spettacolo folkloristico. La manifestazione si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele, recentemente restaurata, con gli stand aperti dalle 18.30 all’1.30 e una previsione di oltre 4000 presenze giornaliere.