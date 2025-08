VIDEO-FOTO/ MACCHIA DA SOLE SI ACCENDE DI MAGIA E MISTERO: AL VIA LA XXVII EDIZIONE DELLA NOTTE DELLE PAURE

Dal 7 al 10 agosto 2025, il suggestivo borgo di Macchia da Sole torna a vestire i panni del mistero e dell’incanto con la XXVII edizione de La Notte delle Paure, l’evento teatrale immersivo e itinerante firmato dall’Associazione L’fere, con la direzione artistica di Luigi Cipriani.

Protagonista assoluto di questa edizione sarà lo spettacolo “Veglia dei Matti”, messo in scena dalla compagnia Teatro Scatola: una narrazione potente e visionaria che accompagna il pubblico in un mondo dove follia e libertà si intrecciano in un viaggio surreale, ironico e commovente. Una vera e propria riflessione poetica sulla normalità e sull’identità, tra personaggi eccentrici, episodi reali e immaginari, in un’atmosfera sospesa tra sogno e verità.

Ma la Notte delle Paure 2025 sarà anche spazio di meraviglia per i più piccoli, grazie ad “Aspettando che venga sera – Festival delle Fate e dei Fiori”, un ricco programma di attività pensato per famiglie e bambini. Ogni pomeriggio, sempre dal 7 al 10 agosto, presso la Fattoria Didattica Monte Tignoso, si potrà partecipare a laboratori creativi, spettacoli teatrali e musicali, giochi e percorsi nella natura, in compagnia di fate, fiori, creature fantastiche e colori.

Una doppia anima, dunque, per una manifestazione che coniuga cultura, teatro, paesaggio e immaginazione, trasformando il piccolo borgo montano in un grande palcoscenico sotto le stelle, capace di parlare a tutte le età.