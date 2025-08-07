TORNA LA SAGRA DE LI PIZZOND A SANTO STEFANO DI TORRICELLA SICURA

Torna la “Sagra de li’ Pizzond” a Santo Stefano di Torricella Sicura: dal 9 al 12 agosto la 21ª edizione dedicata al gusto, alla tradizione e all’identità abruzzese. Organizzata dalla Pro Loco Santo Stefano APS con il patrocinio del Comune di Torricella Sicura e del Consorzio Bim, la manifestazione è diventata negli anni un simbolo di appartenenza e orgoglio per l’intera comunità, che si mobilita con passione per offrire ai visitatori un'esperienza ricca di sapori, musica, tradizione e ospitalità.

Protagonista indiscusso dell’evento è il “pizzond”, uno dei piatti più rappresentativi della cucina povera contadina abruzzese, reinterpretato con ingredienti locali e genuini. Ogni sera, oltre a gustare frittelle farcite in tutte le salse, intrattenimento musicale in un’esplosione di sapori, musica dal vivo, balli popolari e allegria.