VIDEO-FOTO/ “OLTRE I CONFINI DELL’IMMIGRAZIONE”, A MONTORIO UN CONVEGNO SU IDENTITÀ, APPARTENENZA E INCLUSIONE

Si terrà sabato 20 dicembre alle ore 10.00, presso la Sala polivalente dell’ex Convento degli Zoccolanti a Montorio al Vomano, il convegno dal titolo “Oltre i confini dell’immigrazione. Dove finisce la distanza e comincia l’appartenenza”, un momento di confronto e riflessione dedicato alla dimensione psicologica, identitaria e sociale dell’esperienza migratoria.

L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa al Bim dalla psicologa clinica Klaudia Deda, ideatrice dell’evento, dal moderatore Giuseppe D’Alonzo e dal vicesindaco di Montorio al Vomano Mariangela Cortellini.

«Il convegno – spiega Klaudia Deda – nasce dalla volontà di spostare lo sguardo dall’immigrazione intesa come semplice tema o fenomeno emergenziale all’immigrazione come esperienza umana profonda, che coinvolge processi di trasformazione personale, costruzione dell’identità e ricerca di appartenenza. Migrare, così come crescere tra più culture, significa confrontarsi con lingue, sistemi di valori e modelli educativi differenti, in un percorso in cui l’identità non è mai data una volta per tutte, ma si costruisce nel tempo attraverso l’incontro, il riconoscimento e l’integrazione delle proprie parti».

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, interverranno come relatori la stessa Klaudia Deda, il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, la dirigente scolastica Marianna Lostagnaro, l’esperto giuridico Houssam Dakraoui e il presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi. Il dibattito sarà moderato da Giuseppe D’Alonzo, già sindaco di Crognaleto. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo e a Ettore Rosato, deputato e segretario del Copasir.

Il convegno intende porre l’accento sul ruolo fondamentale di scuola, famiglia e comunità nel sostenere bambini, adolescenti e adulti che vivono tra più mondi, aiutandoli a trasformare la complessità culturale in una risorsa.

«Un’occasione – sottolinea Giuseppe D’Alonzo – di riflessione a più voci su un tema di stringente attualità, in cui la differenza diventa occasione di crescita reciproca, grazie al contributo di autorevoli esponenti del mondo medico, giuridico, scolastico e delle amministrazioni locali».

L’evento è ad ingresso libero.