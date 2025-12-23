TORNA IL PRESEPE VIVENTE AL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI CAMPLI

Campli si prepara a rivivere la magia del Natale con la XIII Edizione del Presepe Vivente, in programma il 28 dicembre, dalle ore 16.30 alle 20, nella suggestiva cornice del Convento dei Cappuccini. L’evento, organizzato dall’Associazione Gli Amici del Convento APS, in collaborazione con il Comune di Campli, il Consorzio BIM Vomano-Tordino Teramo e la Famiglia Francescana, è stato presentato dal sindaco di Campli Federico Agostinelli, dall’assessore agli Eventi Pietro Quaresimale, dal vicepresidente del Bim Simone Guerrieri, dal presidente del Consiglio Comunale Agostino Rapini, da Danila Di Paolo e Gabriella Di Basilio, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione promotrice, che da quest’anno è riuscita ad ottenere in gestione il convento dei Cappuccini. “Questo ci ha consentito di custodire ancora di più questo luogo – spiegano gli organizzatori – ma anche di ripensare il percorso del Presepe, aprendo e valorizzando una parte del convento mai utilizzata prima e realizzando nuove scene e ambientazioni, in grado di raccontare la vita autentica dell’epoca. Ringraziamo i volontari, il Comune e le istituzioni locali come il Consorzio Bim, che ci sostengono in questo progetto”.

Il Convento si trasformerà in una piccola Giudea al tempo del re Erode, offrendo ai visitatori un percorso immersivo tra antichi mestieri artigianali come il ciabattino, il cestaio e il fabbro, botteghe alimentari con la preparazione del formaggio, la frutta e la verdura, oltre a locande tipiche, danzatrici del ventre, animali, viandanti e centurioni romani. Cuore pulsante della rappresentazione sarà la capanna della Natività, con il bue e l’asinello, dove i Re Magi, tra cui anche il sindaco di Campli, giungeranno per omaggiare il Bambino Gesù (Gabriele Cioschi) con i loro preziosi doni.

La rappresentazione, come ogni anno, si sviluppa nella parte esterna del Convento su di un terreno di circa duemila metri e sarà animata dal oltre 90 figuranti. A realizzare le strutture del villaggio, i costumi e le scene sono i volontari della Famiglia Francescana di Campli che, come ogni anno, hanno lavorato per diversi mesi all’allestimento del presepe vivente, in perfetto stile francescano, con l'impiego di materiali riciclati, stoffe povere, tavole ed abiti improvvisati, conditi dalla passione degli attori coinvolti.