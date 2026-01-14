TORNA LU SAND'ANTONJE A CERMIGNANO DAL 16 AL 18 GENNAIO

Dal 16 al 18 gennaio, a partire dalle ore 18, il borgo di Cermignano si anima con la 33esima edizione di “Lu Sand’Andonje”, tradizionale manifestazione dedicata a Sant’Antonio Abate, promossa dall’associazione culturale “Lu Sand’Andonje” con il patrocinio del Comune di Cermignano e del Consorzio Bim di Teramo.

L’evento, che si svolgerà nei vicoli e nelle piazzette del centro storico, rappresenta uno dei momenti più sentiti della tradizione popolare locale e si conferma come importante occasione di valorizzazione culturale, sociale e identitaria del territorio.

Il programma propone tre serate all’insegna di canti tradizionali, balli popolari, gastronomia tipica e convivialità, rievocando gli antichi rituali legati al culto di Sant’Antonio. Tra le iniziative previste: la ricerca storica e culturale sui canti e sulle tradizioni popolari, l’esposizione del carro storico dipinto, l’esecuzione dei canti di questua del “Sand’Andonje” e la tradizionale mostra fotografica. Il tutto arricchito dalla degustazione dei deliziosi dolci tipici, “Li cillitte”, accompagnati da vino cotto e vin brulé.

“Lu Sand’Andonje è una festa che unisce generazioni diverse, mantenendo viva la memoria storica e rafforzando il senso di comunità. Dopo trentatré anni di storia – spiegano gli organizzatori - la manifestazione continua a rappresentare un momento di aggregazione autentica, capace di coniugare tradizione e partecipazione, anche in un contesto sociale profondamente cambiato”.

L’iniziativa è aperta a cittadini, visitatori e turisti, invitati a vivere una grande festa d’inverno, un rito collettivo scandito dai canti, dal cibo della tradizione e dalla devozione popolare, legata al culto di uno dei santi più amati d’Abruzzo.