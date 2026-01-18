L'ACQUA RACCONTA / "UN BENE PREZIOSO" con Marco Di Nicola



Nasce oggi la nuova rubrica domenicale di certastampa, “L’ACQUA RACCONTA”, un viaggio tra i racconti e le persone, i territori e le emozioni legati alla più importante delle risorse. Piccole interviste, frammenti di memoria, che ci svelano dettagli di vite vissute nelle quali l’acqua non era mai scontata, ma sempre una conquista. Una rubrica che nasce anche grazie alla collaborazione del Bim, che ci ha offerto la location e che, per il suo stesso essere “figlio” dell’acqua svolge un ruolo determinante nel racconto “liquido” che vogliamo offrire ai nostri lettori. Per questo, la prima puntata è dedicata proprio al Bim, con il Presidente Marco Di Nicola

