L'ACQUA RACCONTA / "S'ANDAVA ALLA FONTE" con Dora Evangelista



“L’ACQUA RACCONTA”, la rubrica di certastampa, viaggio tra i racconti e le persone, i territori e le emozioni legati alla più importante delle risorse. piccole interviste, frammenti di memoria, che ci svelano dettagli di vite vissute nelle quali l’acqua non era mai scontata, ma sempre una conquista ci porta oggi in un tempo fatto di attese, e di riti, quando l’acqua non arrivava da un rubinetto, ma con una conca, portata in testa dalle donne, lungo la strada dalla fonte fino a casa. Ospite, una splendida 91enne: Dora Evangelista

