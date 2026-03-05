FOTO/ BILANCIO 2026 APPROVATO ALL’UNANIMITÀ: IL CONSORZIO BIM TERAMO CELEBRA 70 ANNI E INVESTE SU NUOVE INFRASTRUTTURE IDROELETTRICHE

L’Assemblea consortile del Consorzio Bim Teramo ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026, pari a 2 milioni e 800mila euro. Un documento programmatico che conferma una visione chiara: sostenere i Comuni, promuovere nuove opportunità per i giovani e rafforzare lo sviluppo sostenibile del territorio. In apertura di seduta sono stati convalidati i nuovi rappresentanti dei Comuni di Cermignano, Claudio Biferi, e di Montorio al Vomano, Martina Di Carlantonio, la delegata più giovane dell’Assemblea consortile (18 anni). «Con questo bilancio – dichiara il presidente Marco Di Nicola – diamo il via a un anno di interventi concreti e innovativi, costruiti sulle esigenze delle comunità locali e orientati alle sfide future». Il bilancio prevede due capitoli dedicati al supporto diretto di Comuni, enti e associazioni del territorio, per un totale di oltre un milione e mezzo di euro. Risorse fondamentali per garantire servizi, iniziative e progettualità diffuse su tutto il territorio consortile. Tra le azioni strategiche, particolare attenzione è riservata alle nuove generazioni. Torna infatti la 3^ edizione delle Olimpiadi della lingua inglese, rivolta agli studenti dell’ultimo biennio degli istituti superiori del territorio, che potranno conseguire gratuitamente la certificazione linguistica di livello B2 o C1. Per i migliori otto studenti è previsto un viaggio studio di due settimane a Dublino, un’esperienza formativa di respiro internazionale che rafforza il legame tra istruzione e occupabilità. Per la terza età, si conferma come ogni anno l’organizzazione dei soggiorni termali per anziani: la località prescelta è Abano Terme con la partecipazione di 120 utenti dai Comuni con meno di 5mila abitanti. Accanto al sostegno alle numerose manifestazioni promosse nei Comuni consorziati, il Consorzio sarà protagonista di due importanti eventi estivi: la partecipazione alla 17esima edizione del Festival dell’Appennino, in collaborazione con il Commissario Straordinario Sisma 2016 e i Consorzi BIM dell’Appennino Centrale, e l’evento celebrativo per i 70 anni dalla fondazione del Consorzio, in programma il 6 e 7 giugno a Teramo, in occasione del quale sarà presentato il progetto “Terre d’Acqua e di Storia”. Sul fronte infrastrutturale, l’attività di monitoraggio sulle centrali idroelettriche e sul versamento dei sovracanoni negli ultimi anni ha consentito di incrementare in modo costante le entrate dell’ente. Con la Ruzzo Reti è in corso un’interlocuzione per sbloccare l’iter di realizzazione di una nuova centrale idroelettrica da 2.100 Kw ad Isola del Gran Sasso. «Un bilancio che guarda avanti – sottolinea Di Nicola – con investimenti mirati, rivolti soprattutto ai Comuni della montagna, e coordinati con progetti già in itinere, per rafforzare competitività, coesione e sviluppo sostenibile del territorio teramano».