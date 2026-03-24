VIDEO-FOTO/ MOSCIANO SANT’ANGELO, TORNA LA VIA CRUCIS VIVENTE: SABATO 28 MARZO IN SCENA NEL CENTRO STORICO 150 FIGURANTI

Sabato 28 marzo, dalle ore 20:30 alle 23, torna a Mosciano Sant’Angelo l’atteso appuntamento con la 4° edizione della “Via Crucis Vivente” organizzato dalla Pro Loco Musiano in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, diretta da Don Pietro Lalloni, e con il patrocinio del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Anche quest’anno la sacra rappresentazione riproporrà tutti i passaggi del doloroso percorso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota con il borgo medievale di Mosciano che, con le sue storiche torri, le chiese e le vie del centro storico, si trasformerà per l’ennesima volta nella scenografia “naturale” di una delle pagine più intense e struggenti dell’iconografia cristiana. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa al Bim dal presidente della Pro loco Musiano Tonino Di Matteo insieme a Cinzia Damiani del direttivo dell’associazione, dall’assessore del Comune di Mosciano Katia Andrenacci e dal costumista Alessandro Pischedda. La “Via Crucis Vivente” vedrà, accanto alle 14 stazioni della tradizione, la riproposizione di altre 14 scene salienti della passione del Cristo tra le quali: il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’Ultima Cena, l’Orto degli Ulivi, l’incontro con i sommi sacerdoti Anna e Caifa, l’incontro tra Giuda ed il Sinedrio, Pietro che rinnega Gesù, la morte di Giuda, la Pietà e altre scene dal grande impatto emotivo. “Anche per questa edizione proporremo una rievocazione suggestiva e caratteristica, frutto di un grande lavoro organizzativo dell’intera comunità e di un impegno condiviso che, con passione e dedizione, ha reso possibile la realizzazione di questo atteso evento” - sottolinea il presidente della Pro Loco Musiano Tonino Di Matteo - “Anche per questa edizione proporremo a tutti visitatori un percorso costruito con cura che permetterà di vivere “da vicino” un’esperienza di intensa e profonda carica emotiva che vedrà impegnati circa 140 tra attori e figuranti e con loro un intero territorio, quello moscianese, tra interpreti, semplici cittadini e volontari”. Le vie e le piazze del centro storico moscianese verranno suddivise in cinque grandi spazi dove verranno allestite le scene e le classiche stazioni della Via Crucis con i temi principali della passione. In piazza Saliceti sarà predisposto l’arrivo dei sacerdoti e dei nobili, le scene dei miracoli, dell’ingresso festoso di Cristo a Gerusalemme e dell’incontro con i bambini. In piazza Capuani (o sagrato della Chiesa Madre) il tema della consapevolezza e della sofferenza dell’anima, con la scena dell’Ultima Cena e l’Orto degli Ulivi. In via Marconi, la via dei processi, con il sommo sacerdote Anna, il Sinedrio con Caifa, il Re Erode e il Tribunale di Pilato. In piazza IV Novembre e via S. Passamonti la via Dolorosa, con le scene dalla flagellazione e delle cadute di Cristo, l’incontro con la Madre, il Cireneo e le donne di Gerusalemme. In largo Savini (zona Belvedere) la Crocefissione e la deposizione del corpo. In piazza Capuani, sagrato della chiesa Madre, il ritorno alla Casa del Padre. La manifestazione vedrà il coordinamento teatrale del regista Rolando Macrini; lo stilista Alessandro Pischeddacurerà i costumi; le voci narranti saranno quelle di Antonio Di Matteo, Gianni Lisciano e Massimiliano D’Aloisio, mentre la direzione generale sarà a cura del Direttivo della Pro Loco Musiano. “Ci teniamo a ringraziare quanti si sono impegnati in questi mesi per la realizzazione di questa importante rievocazione che andrà a impreziosire per, il quarto anno, le celebrazioni del periodo pasquale sul nostro territorio; in particolare le associazioni che ci hanno supportato, tutti gli enti che ci hanno patrocinato, le aziende, le attività commerciali e gli sponsor che con il loro contributo ci continuano a sostenere, il Comune di Mosciano Sant’Angelo e l’intera Amministrazione che come sempre ci ha dato un fondamentale sostegno e ovviamente i figuranti senza i quali sarebbe stato impossibile allestire questo evento” conclude il Presidente della Pro Loco Musiano. “Invitiamo tutti a partecipare sabato 28 aprile e ad immergersi pienamente nelle atmosfere proposte per la 4° edizione della “Via Crucis Vivente” tra le suggestive ambientazioni che verranno ricreate nel centro storico di Mosciano”. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 29 marzo con gli stessi orari.