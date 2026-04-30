VIDEO-FOTO/ AL VIA IL PROGETTO "PLAYABILITY", CONSORZIO BIM E POLISPORTIVA AMICACCI INSIEME PER PROMUOVERE LO SPORT

Il Consorzio Bim in collaborazione con la ASD Polisportiva Amicacci di Giulianova, realtà di eccellenza riconosciuta a livello internazionale nel panorama paralimpico e già vincitrice della Coppa Italia di basket in carrozzina 2026, promuove il progetto “PlayAbility” per le scuole del comprensorio, in particolare dei comuni delle aree interne. L’iniziativa, presentata oggi in conferenza stampa alla presenza di Edoardo D’Angelo presidente Amicacci Asd, Ozcan Gemi team manager e responsabile del progetto, Moreno Tiengo presidente Amicacci Ets, Maria Di Domenico referente locale politiche inclusive e Peppino De Berardinis di Top87, nasce con l’obiettivo di diffondere un modello di sport inclusivo, capace di valorizzare il rispetto reciproco, la partecipazione e la crescita condivisa.

Accanto all’attività agonistica, la Polisportiva Amicacci è da anni impegnata nella promozione di una cultura dell’inclusione, attraverso interventi nelle scuole, collaborazioni con enti pubblici per il superamento delle barriere architettoniche e la diffusione di discipline sportive accessibili. Il progetto “PlayAbility” è rivolto agli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del comprensorio e prevede l’organizzazione di incontri educativi con la partecipazione diretta degli atleti dell’Amicacci. In qualità di testimonial, gli sportivi condivideranno le proprie esperienze personali e sportive, affrontando tematiche legate allo sport, alla disabilità, all’inclusione e alla cittadinanza attiva e disputando una partita di basket in carrozzina insieme ai ragazzi.

“Il progetto ‘PlayAbility’ rappresenta per il nostro Consorzio un’iniziativa di grande valore educativo e sociale – spiega il presidente del Consorzio, Marco Di Nicola - Crediamo fortemente nello sport come strumento capace di abbattere barriere, promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di comunità, soprattutto tra le nuove generazioni. La collaborazione con la Polisportiva Amicacci, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, ci consente di portare nelle nostre scuole testimonianze autentiche e di grande impatto. Invitiamo i Sindaci e i Dirigenti scolastici del territorio ad aderire a questo progetto, contribuendo insieme a costruire una cultura più inclusiva e consapevole. Investire nei giovani significa investire nel futuro delle nostre comunità e ‘PlayAbility’ va esattamente in questa direzione”.

Le attività prenderanno avvio già a partire dal mese di maggio dagli istituti comprensivi di Campli e Isola del Gran Sasso, secondo un calendario che sarà concordato con gli istituti scolastici in base alle rispettive disponibilità e compatibilmente con quelle della Deco Amicacci Abruzzo, impegnata nelle fasi calde dei playoff e delle coppe europee. Il progetto proseguirà dopo le vacanze estive e fino a dicembre 2026 ed è aperto alla partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di I° grado del comprensorio che vorranno aderire.