VIDEO / TORNA AD ORNANO LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA FRITTELLA

Dal 16 al 19 luglio, Ornano Grande di Colledara si prepara ad accogliere la XXª edizione della Sagra della Frittella Ornanese, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate teramana. Organizzata dal Circolo Culturale Ornano Grande, con il patrocinio del Comune di Colledara, la manifestazione celebra vent'anni di tradizione, sapori autentici e intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa è stata presentata al Consorzio Bim dal sindaco di Colledara Manuele Tiberii insieme agli organizzatori Samuele Bagnoli e Alberto D’Alberto.

Protagonista assoluta sarà la celebre frittella ornanese, preparata secondo la ricetta della tradizione locale e proposta insieme ad altre specialità gastronomiche del territorio, in un'atmosfera di convivialità che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Ad accompagnare le serate ci sarà un ricco programma di spettacoli musicali dal vivo:

Giovedì 16 luglio : Velarium (ore 21.00), Rotten Apples (ore 22.00) e Maiden's Sons (ore 23.00).

: Velarium (ore 21.00), Rotten Apples (ore 22.00) e Maiden's Sons (ore 23.00). Venerdì 17 luglio : sul palco Vittorio Il Fenomeno (ore 21.00), seguito dal coinvolgente 90 Mania Disco Party (ore 22.00).

: sul palco (ore 21.00), seguito dal coinvolgente (ore 22.00). Sabato 18 luglio : spazio ai Musici con taranta, pizzica e saltarello (ore 21.00), mentre dalle 23.00 prenderà il via la Notte Bianca con DJ Made Eventi , per una serata all'insegna della musica e del divertimento fino a tarda notte.

: spazio ai con taranta, pizzica e saltarello (ore 21.00), mentre dalle prenderà il via la con , per una serata all'insegna della musica e del divertimento fino a tarda notte. Domenica 19 luglio: gran finale con l'orchestra spettacolo Rapsodia, in programma alle ore 21.00.

La Sagra della Frittella Ornanese rappresenta un appuntamento capace di unire tradizione gastronomica, spettacolo e valorizzazione del territorio, contribuendo a promuovere le eccellenze locali e a creare un'importante occasione di aggregazione per residenti e turisti.

“L'invito è rivolto a tutti – affermano gli organizzatori - quattro serate da vivere insieme tra sapori genuini, buona musica e la calorosa ospitalità di Ornano Grande, per celebrare i vent'anni di una manifestazione che continua a crescere e a rappresentare una delle feste più amate dell'estate abruzzese”.





