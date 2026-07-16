AZZINANO TORNA A RACCONTARSI, DAL 20 AL 26 LUGLIO

Un'intera settimana dedicata all'arte, alla memoria, alla musica e alle tradizioni popolari. Dal 20 al 26 luglio 2026 il suggestivo borgo di Azzinano, frazione di Tossicia, ospiterà la 26ª edizione de "Il Paese dei Murales e dei Giochi di una Volta", l'appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Azzinano con il patrocinio del Comune di Tossicia e del Consorzio BIM Teramo che, anno dopo anno, continua a valorizzare uno dei centri più caratteristici del territorio abruzzese. A presentare l’edizione sono intervenuti il presidente della Proloco di Azzinano Giuseppe Cargini insieme alla tesoriera dell’associazione Franca Tolotti, la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Tossicia Silvia Di Giammarco e lo scrittore e referente culturale del progetto dei murales Dante Bellini.

Anche quest'anno il filo conduttore della manifestazione sarà "I muri raccontano... i giochi di una volta", un tema che invita grandi e piccoli a riscoprire il patrimonio della memoria collettiva attraverso i murales che impreziosiscono il borgo. Le pareti delle abitazioni si trasformano in un vero e proprio museo a cielo aperto, raccontando scene di vita quotidiana, giochi tradizionali e antiche consuetudini che hanno segnato intere generazioni.

Nuovi murales per un museo a cielo aperto. Dal 20 al 25 luglio, gli artisti Iago Barbieri e Damiano Valbusa realizzeranno nuove opere, arricchendo ulteriormente il percorso artistico che negli anni ha reso Azzinano una meta conosciuta e apprezzata da visitatori, appassionati d'arte e famiglie.

Sarà possibile assistere dal vivo alla nascita dei murales, vivendo un'esperienza unica che permetterà di osservare il dialogo tra arte contemporanea e tradizione, passeggiando tra le vie del borgo.

Musica, tradizioni e sapori. Il programma entrerà nel vivo venerdì 24 luglio con la Festa della Lavanda, in programma alle ore 17.00, seguita alle 21.30 dal concerto de I Galileo – Queen Tribute Band.

Sabato 25 luglio, alle 18.00, spazio alla tradizione con il corso di pizzica, mentre alle 21.30 il palco ospiterà il Progetto Malafè per una serata di musica dal vivo.

La manifestazione si concluderà domenica 26 luglio con un ricco programma: alle 15.00 il torneo di briscola, alle 16.00 l'appuntamento con "Serenate a lu Gran Sasse" e, alle 21.30, lo spettacolo de I Ragazzi della Balloterapia, che chiuderà la rassegna tra musica, divertimento e partecipazione. Nelle giornate del 24, 25 e 26 luglio, a partire dalle ore 19.00, saranno inoltre aperti gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare specialità della tradizione locale.

Un borgo da vivere. "Il Paese dei Murales e dei Giochi di una Volta" rappresenta molto più di una semplice manifestazione estiva: è un viaggio nella storia, nei ricordi e nell'identità di una comunità che ha saputo trasformare il proprio patrimonio culturale in un elemento distintivo e di richiamo turistico. Tra arte, musica, gastronomia, scorci suggestivi e l'atmosfera autentica di uno dei borghi più caratteristici del Gran Sasso, Azzinano si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età per una settimana all'insegna della cultura, della condivisione e della riscoperta delle proprie radici. L’evento sarà l’occasione anche per visitare la mostra “Radici – Ligabue – Scipione – Zavattini” allestita al Museo delle Genti d’Abruzzo a Palazzo Marchesale di Tossicia (ingresso gratuito).