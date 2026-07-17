VIDEO-FOTO/ CIVITELLA DEL TRONTO, NASCE "LE MUSE TRA LE MURA – JAZZ FEST": DUE SERATE DI GRANDE MUSICA ALLA FORTEZZA

Sarà la suggestiva cornice della Fortezza di Civitella del Tronto ad ospitare la prima edizione di "Le Muse tra le Mura – Jazz Fest 2026", la nuova rassegna musicale promossa dall'Associazione Muses, con il supporto della New Muses Agency, che il 31 luglio e il 1° agosto porterà sul palco due appuntamenti di assoluto prestigio con ingresso libero. A presentare il programma del festival sono intervenuti al Consorzio Bim la sindaca di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro e i direttori artistici della manifestazione “Le Muse tra le Mura”, Massimo Carloni e Luca Di Bella. Il titolo scelto per questa prima edizione, "Tutta N'Ata Storia" richiama una delle più celebri canzoni di Pino Daniele, straordinario artista napoletano la cui musica continua a rappresentare un patrimonio culturale capace di attraversare generazioni e confini. Al tempo stesso, il titolo vuole sottolineare il profondo legame storico tra il territorio di Civitella del Tronto e il Regno di Napoli, offrendo una narrazione che valorizza il patrimonio storico e culturale del Mezzogiorno e il ruolo che la Fortezza ha avuto nel corso dei secoli. La manifestazione nasce con l'obiettivo di trasformare uno dei luoghi simbolo del territorio in uno spazio di incontro tra memoria e creatività, dove la musica diventa strumento di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le antiche mura della Fortezza torneranno così a vivere attraverso il linguaggio universale del jazz, dando vita a un dialogo tra passato e contemporaneità.

Ad inaugurare il festival, giovedì 31 luglio alle ore 21.30, sarà il Matteo Prefumo Special Trio. Classe 1991, il chitarrista e compositore genovese Matteo Prefumo è oggi uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale. Nel 2025 ha conquistato il prestigioso Grand Prize del Made in New York Jazz Competition con il brano A New Beginning, dopo aver già ottenuto il Rule Beasley Prize con The Way It Is!, confermandosi tra i musicisti italiani più apprezzati all'estero. Per l'occasione sarà accompagnato da due interpreti di assoluto livello: Gianluca Di Ienno, al pianoforte, Hammond e bass synth, e Nicola Angelucci alla batteria. Il concerto è stato concepito appositamente per il tema della rassegna, ponendo al centro il valore della memoria, della corretta narrazione storica e della ricerca artistica.

La seconda serata, venerdì 1° agosto alle ore 21.30, vedrà protagonista il Michele Di Toro Confluence Trio. Considerato uno dei pianisti più raffinati del panorama jazz italiano, Michele Di Toro proporrà un viaggio musicale capace di fondere linguaggi classici e contemporanei attraverso una straordinaria capacità improvvisativa. Il Confluence Trio, attivo da oltre vent'anni, è riconosciuto per la perfetta sintonia artistica tra i suoi componenti e per un repertorio che attraversa generi ed epoche con eleganza e originalità. Ad affiancare Di Toro saranno il celebre contrabbassista e compositore Yuri Goloubev, musicista di fama internazionale, e il batterista e compositore Marco Zanoli, formando una delle sezioni ritmiche più apprezzate del jazz europeo.

"Le Muse tra le Mura – Jazz Fest" nasce con l'ambizione di diventare un appuntamento stabile dell'estate culturale di Civitella del Tronto, coniugando la valorizzazione del patrimonio monumentale con proposte artistiche di altissimo livello. Due serate che offriranno al pubblico l'opportunità di vivere la Fortezza in una veste inedita, dove storia, bellezza e musica si incontrano in un'esperienza capace di emozionare e raccontare il territorio attraverso il linguaggio universale dell'arte.