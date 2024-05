FOTO/ GLI APPASSIONATI SONO IN ATTESA DEL GIRO D 'ITALIA IN ARRIVO AI PRATI DI TIVO ALLE 16.48, C'E' STATA UNA GRANDE PROMOZIONE DEI NOSTRI TERRITORI ABRUZZESI

Sono le 15,30, la corsa rosa è a 45 km dal traguardo dei Prati di Tivo, e il mondo ai piedi del Gigante che dorme è tutto rosa. Il mondo del ciclismo, ma più in generale quello dello sport, ha gli occhi puntati su questo ritaglio di terra abruzzese, che oggi sarà il cuore di una delle più belle sfide ciclistiche del Mondo. Una salita dopo tante salite, ci si chiede che farà la maglia rosa, mentre la grande carovana ha già iniziato la kernesse e tutta la strada che arriva ai Prati è già uno spettacolo.

A Montorio è stato stabilito il cosiddetto “quartier tappa” all’interno del chiostro della chiesa degli Zoccolanti che sta ospitando tutta la stampa nazionale e internazionale accreditata, accolta anche con l’assaggio di alcune prelibatezze di prodotti e cucina teramana come gli amari Paesani, vino cotto Cotto D'amore, boccinotti e pasticceria secca montoriese. Degustazione di salumi, formaggi e mieli da agricoltura biologica non sono mancati. Baccalà, zuppa fredda di legumi e cereali, galantina, timballo, e altri piatti tipici preparati dai ristoranti montoriesi Lu Mascarone, Lo Scoiattolo e Hotel Vomano accompagnati dai vini della cantina Centorame. Questoè stato possibile grazie al bel lavoro di coordinamento che ha visto affiancati enti e istituzioni locali, ma anche imprese, professionisti e volontari - ha detto Carlo Matone, presidente del GAL Gran Sasso Laga, principale promotore dell’iniziativa - tutti impegnati a dare dell’Abruzzo e dell’entroterra teramano un’immagine di efficienza e di partecipazione a un grande evento che metterà in mostra il nostro territorio e lo promuoverà in mondo visione”.

L'arrivo è previsto pe le 16,48.