IL GAL PRESENTA "LA NOTTE DEL SALTARELLO", TRE EVENTI PER UNA SOLA GRANDE FESTA





La grande novità di quest’anno è il nuovo cartellone di eventi “Notte del Saltarello”, che riunisce due appuntamenti storici e l’iniziativa di Santa Maria di Ronzano. Un progetto pensato per intrecciare tradizione e contemporaneità, attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente che racconta, in modo autentico, le radici profonde del territorio.

L’iniziativa, promossa dal GAL Gran Sasso Laga in collaborazione con i Comuni di Castel Castagna, Penna Sant’Andrea e Arsita intende valorizzare il Saltarello come patrimonio culturale immateriale e simbolo dell’identità delle aree interne abruzzesi.

“Il GAL Gran Sasso Laga - spiega il presidente Carlo Matone - attraverso questo progetto unitario, vuole dare vita a una rete efficace e sinergica tra le migliori esperienze culturali del territorio, incentivando al contempo forme innovative di turismo sostenibile ed esperienziale. L’obiettivo è valorizzare il ricco patrimonio culturale delle aree interne, consolidando l’attrattività della tradizione musicale e coreutica legata al Saltarello, simbolo identitario del territorio e potente leva per lo sviluppo integrato delle comunità locali”.

Inoltre, il GAL Gran Sasso Laga figura tra i principali promotori della proposta di legge regionale sul Saltarello, recentemente presentata al Consiglio Regionale dell’Abruzzo. L’iniziativa, sostenuta da numerose istituzioni e operatori culturali locali, segue l’esempio positivo di analoghe leggi già adottate con successo in altre regioni italiane.

Tre eventi, una sola grande festa:

1. Incontro Internazionale del Folklore - Aspettando la Notte del Saltarello | Penna S. Andrea, 31 luglio e 1-3 agosto 2025

Penna S. Andrea ospita uno dei più importanti appuntamenti folkloristici internazionali d’Abruzzo, riunendo gruppi provenienti da tutto il mondo intorno alla celebre tradizione del “Laccio d’Amore”. Un’occasione per condividere culture e tradizioni dai cinque continenti, attraverso la danza come linguaggio universale e strumento di dialogo.

2. Valfino al Canto | Arsita, 9-11 agosto 2025

La manifestazione, menzionata dal quotidiano britannico “The Guardian” tra i 30 migliori eventi popolari in Europa con una formula originale che l’ha resa famosa in tutta Italia: gruppi musicali nazionali e internazionali si esibiranno itineranti, in acustico, lungo le strade e i vicoli del borgo. Organizzata dall’Associazione culturale Altofino con il sostegno del Comune di Arsita, “Valfino al Canto” abbatte ogni barriera tra artista e spettatore, creando un’esperienza musicale autentica e partecipata.

3. Concertone all’Abbazia di S. Maria di Ronzano | Castel Castagna 12 agosto 2025 Evento conclusivo della manifestazione, ambientato nell’affascinante scenario della millenaria Abbazia di Santa Maria di Ronzano. Sul palco si esibiranno interpreti di primo piano del panorama musicale italiano insieme ad artisti del territorio, in un grande spettacolo che celebra il Saltarello, danza simbolo del Centro Italia.

Saltarello: patrimonio culturale e motore turistico

“Notte del Saltarello” non è solo musica e spettacolo, ma soprattutto un progetto di valorizzazione turistica integrata, in grado di offrire esperienze autentiche legate alla gastronomia, alla cultura locale e agli itinerari turistici tematici. Un’occasione per scoprire l’Abruzzo interno nella sua autenticità e accoglienza.

Un territorio che danza, una comunità che accoglie

L’obiettivo è rendere l’Appennino Teramano un punto di riferimento per il turismo culturale, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero. “Notte del Saltarello” promette così di diventare una grande festa popolare, autentica e contemporanea, dove storia e innovazione si incontrano sotto il cielo stellato d’agosto.