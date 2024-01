SEGUIRE LE IMMAGINI / WILLIAM BUTLER YEATS (





SEGUIRE LE IMMAGINI:

SETTIMANALE DI RICERCA SULLA TRADUZIONE DIPOESIA

Poeta: WILLIAM BUTLER YEATS (1865 - 1939), Dublino, Repubblica di Irlanda.

DOWN BY THE SALLEY GARDENS

Down by the salley gardens[a my love and I did meet;

She passed the salley gardens with little snow-white feet[bc.

She bid me take love easy[d, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her would not agree[e.

In a field by the river my love and I did stand,

And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand[f.

She bid me take life easy[g, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears[h.

GIÙ VICINO I GIARDINI SALLEY

Giù vicino i giardini salley[a il mio amore ed io ci incontrammo;

Lei attraversò i giardini salley con candidi-piedini[bc.

Lei mi invitò a prendere l’amore con naturalezza[d, come le foglie crescono sull’albero;

Ma io, essendo giovane e ingenuo, con lei non fui[e d’accordo.

In un campo vicino al fiume il mio amore ed io resistemmo,

E sulla mia spalla inclinata lei posò la sua candida-manino[f.

Lei mi invitò a prendere la vita con naturalezza[g, come l’erba cresce sugli argini;

Ma io ero giovane e ingenuo, e ora sono colmo di rimpianti[h.

NOTE DI TRADUZIONE

a. the salley gardens > i giardini salley : ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore , natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e m u o vere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi, come i qui citati salley gardens , che sono semplicemente dei giardini pubblici vicino alla abitazione dublinese del poeta dove lo stesso scendeva abitualmente a fare quattro passi e a fumare la sua pipa;

b. with little snow-white feet > con piedini bianchi come la neve > con bianchi piedini come la neve > con bianchi piedini di neve > con piedini di neve > con candidi-piedini : qui riporto, come farò anche in seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

c. snow-white > bianco come la neve > bianco-neve : propongo questo ulteriore esempio esplicativo perché ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

d. She bid me take love easy > Mi ha detto di prendere l'amore con calma > Mi ha detto di prendere l'amore con serenità > Mi ha chiesto di prendere l'amore con serenità > Lei mi ha chiesto di prendere l'amore con tranquillità > Lei mi ha chiesto di prendere l'amore con limpidezza > Lei mi invitò a prendere l’amore con naturalezza : vedi nota b ;

e. with her would not agree > con lei non sarebbe d’accordo > con lei non sarei d’accordo > con lei non sono d’accordo > con lei non fui d’accordo : ritengo sia una ottima soluzione, in casi assolutamente eccezionali, poggiarsi sulla grammatica e sulla consecutio temporum della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione.

f. her snow-white hand > la sua mano bianca come la neve > la sua bianca mano come la neve > la sua bianca mano di neve > la sua mano di neve > la sua candida-manino : ritengo utilissimo alla traduzione delle immagini della poesia originale ricorrere all’utilizzo degli strumenti lasciati in eredità dalla tradizione letteraria della lingua di adozione, ma anche a quelli di cultura musicale, come in questo caso si ritorna, in qualche modo, per evocazione di immagine appunto, a La Bohème di Giacomo Puccini e all’aria del primo atto Che gelida manina ; vedi anche nota b e c ;

g. She bid me take life easy > Lei mi invitò a prendere la vita con naturalezza : vedi nota d ;

h. full of tears > pieno di lacrime > colmo di lacrime > colmo di pianto > colmo di rimpianti : vedi nota b ;

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtube.com/shorts/4-OMS1xGCG8 .