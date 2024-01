SEGUIRE LE IMMAGINI / EDGAR LEE MASTERS





CARL HAMBLIN

The press[a of the Spoon River «Clarion» was wrecked,

And I was tarred and feathered,

For publishing this on the day the Anarchists were hanged in Chicago[b:

«I saw a beautiful woman with bandaged eyes

Standing on the steps of a marble temple.

Great multitudes passed in front of her,

Lifting their faces to her imploringly.

In her left hand she held a sword.

She was brandishing the sword,

Sometimes striking a child, again a laborer,

Again a slinking woman, again a lunatic.

In her right hand she held a scale;

Into the scale pieces of gold were tossed

By those who dodged the strokes of the sword.

A man in a black gown read from a manuscript:

“She is no respecter of persons”.

Then a youth wearing a red cap

Leaped to her side and snatched away the bandage.

And lo, the lashes had been eaten away

From the oozy eye-lids[c;

The eye-balls were seared with a milky mucus;

The madness of a dying soul

Was written on her face –

But the multitude saw why she wore the bandage».

CARL HAMBLIN

La rotativa[a del «Clarion» di Spoon River fu distrutta,

E io fui incatramato e cosparso di piume,

Per aver pubblicato questo il giorno che gli Anarchici furono impiccati a Chicago[b:

«Io vidi una donna bellissima con gli occhi bendati

In piedi sui gradini di un tempio di marmo.

Grandi moltitudini le passavano davanti,

Volgendo a lei i loro volti imploranti.

Nella mano sinistra stringeva la spada.

Brandendone la lama,

A volte colpiva un bambino, altre un lavoratore,

Altre ancora una donna che tentava di svignarsela, a volte un pazzo.

Nella mano destra teneva la bilancia;

Dentro il piatto della bilancia venivano gettate pepite d’oro

Da quelli che schivavano i colpi della spada.

Un uomo in abito scuro leggeva da un manoscritto:

“Lei non ha rispetto delle persone”.

Allora un giovane che indossava un berretto rosso

Balzò al suo fianco e le strappò via la benda.

Ed ecco, le ciglia erano state disciolte

Dalle palpebre-imputridite[c;

I bulbi-oculari erano appassiti in un muco lattiginoso;

La follia di un’anima morente

Segnava il suo volto –

Ma la folla vide perché portava la benda». ​​

NOTE DI TRADUZIONE

a. The press > La stampa > La pressa > Il torchio > La stampante > La rotativa : qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possi bili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

b. For publishing this on the day the Anarchists were hanged in Chicago > Per aver pubblicato questo il giorno che gli Anarchici furono impiccati a Chicago : ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biogra fia del poeta che traduce perché ciò permette di apprendere , intendere e rispettare il reale tessuto culturale e formativo dell’autore ; difatti il poeta praticava la professione di avvocato come suo padre, Hardin Wallace Masters (1845-1925), ma del resto tutta la sua opera mira al senso di giustizia denunciando una società puritana, ipocrita, mettendo in luce il provincialismo dell'uomo, la gratuita cattiveria verso il prossimo, e della “mala parola” e questo per non rischiare di attribuirgli in traduzione un linguaggio che non gli appartiene, per cui la scelta finale della sezione in traduzione ;

c. From the oozy eye-lids > dalle palpebre- melmose > dalle palpebre-infette > dalle palpebre-putrescenti > Dalle palpebre-imputridite : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fond ativo della poesia stessa.

MASSIMO RIDOLFI

