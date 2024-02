SEGUIRE LE IMMAGINI / ROBERT FROST

SEGUIRE LE IMMAGINI:

SETTIMANALE DI RICERCA SULLA TRADUZIONE DI POESIA

Poeta: ROBERT FROST (1874 – 1963), San Francisco, California.

THE ROAD NOT TAKEN

Two roads diverged in a yellow wooda,

And sorry I could not travel both

And be one travelerb, long I stoodc

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowthd;

Then took the other, as just as faire,

And having perhaps the better claimf,

Because it was grassy and wanted wearg;

Though as for that the passing there

Had wornh them really about the same,

And both that morning equally layi

In leaves no step had trodden blackj.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I –

I took the one less traveledh by,

And that has made all the difference.

LA STRADA NON PERCORSA

Due strade si aprirono dentro un bosco autunnalea,

E sfortunatamente non potei percorrerle entrambe

E rimanere unico viandanteb, rimasi a lungo incertoc

E osservavo una delle due più lontano che potevo

Fino a dove si confondeva nel sottoboscod;

Allora percorsi l’altra, tanto giusta quanto lecitae,

E promettendo forse la miglior riuscitaf,

Perché era erbosa e fascinosag;

Tuttavia come mi apprestai a passare da lì

Assunseroh in realtà quasi lo stesso aspetto,

Ed entrambe quella mattina ugualmente pareggiatei

Tra le foglie nessun’orma le aveva scurite passandoj.

Oh, mi riservai la prima per un altro giorno!

Ben sapendo come una strada porti a un’altra,

Dubitai che sarei mai tornato indietro.

Io starò a raccontare questo con rimpianto

Da qualche parte tra molti anni in avanti:

Due strade si aprirono dentro un bosco, e io –

Io presi quella meno battutak,

E questo ha fatto tutta la differenza.

NOTE DI TRADUZIONE

Note di traduzione

diverged in a yellow wood > divergevano in un bosco giallo > si separavano in un bosco giallo > si biforcavano in un bosco giallo > si aprirono in un bosco giallo > si aprirono dentro un bosco giallo > si aprirono dentro un bosco autunnale: qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

traveler > viaggiatore > vagabondo > viandante: vedi nota a;

long I stood > a lungo rimasi in piedi > rimasi a lungo in piedi > rimasi a lungo incerto: vedi nota a;

it bent in the undergrowth > si abbassava nel sottobosco > si calava nel sottobosco > si mescolava nel sottobosco > si confondeva nel sottobosco: vedi nota a;

as just as fair > altrettanto giusta > tanto giusta quanto lecita: vedi nota a;

the better claim > la migliore affermazione > la migliore attestazione > la migliore assicurazione > la miglior riuscita: vedi nota a;

wanted wear > seducente > attraente > affascinante > fascinosa: vedi nota a;

Had worn > Indossarono > Vestirono > Assunsero: vedi nota a;

equally lay > altrettanto posate > ugualmente posate > ugualmente stese > ugualmente disposte > ugualmente pareggiate: vedi nota a;

no step had trodden black > nessun passo le aveva calpestate e annerite > nessun’orma le aveva calpestate e annerite > nessun’orma le aveva annerite passando > nessun’orma le aveva scurite passando: vedi nota a;

less traveled > meno attraversata > meno percorsa > meno battuta: ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi, come il bosco evocato nel componimento avendo Frost sempre vissuto immerso nella natura; ma nel passaggio in traduzione torna anche il dato biografico riferito alla sua irrefrenabile volontà di essere poeta e di vivere di poesia: Two roads diverged in a wood, and I – / I took the one less traveled by, / And that has made all the difference, desiderio che lo ha portato ad affrontare serie difficoltà economiche, perché non sempre riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena vivendo solo di poesia, prima della propria e piena affermazione letteraria; vedi nota a.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtu.be/2wkX9eKEW9k .