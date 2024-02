SEGUIRE LE IMMAGINI / WALLACE STEVENS

Poeta: WALLACE STEVENS (1879 - 1955), Reading, Pennsylvania.

THE MOTIVE FOR METAPHOR

You like it under the trees in autumn,

Because everything is half dead[a.

The wind moves like a cripple[b among the leaves

And repeats words without meaning.

In the same way, you were happy in spring,

With the half colors of quarter-things[c,

The slightly brighter sky, the melting clouds,

The single bird[d, the obscure moon –[e

The obscure moon lighting an obscure world[f

Of things that would never be quite expressed,[g

Where you yourself were never quite yourself[h

And did not want nor have to be,

Desiring the exhilarations[i of changes:

The motive[j for metaphor, shrinking from

The weight of primary noon[k,

The A B C of being,

The ruddy temper, the hammer

Of red and blue, the hard sound[l –

Steel against intimation – the sharp flash,

The vital, arrogant, fatal, dominant X[m.

LA RAGIONE DELLA METAFORA

Provi piacere sotto gli alberi in autunno,

Perché ogni cosa è quasi spenta[a.

Il vento si muove sgraziato[b tra le foglie

E ripete parole senza senso.

Nello stesso modo, eri felice nella primavera,

Dalle tonalità-pastello[c,

Il cielo appena più luminoso, il dissolversi delle nuvole,

Il passero solitario[d, l’indecifrabile luna –[e

L’indecifrabile luna illumina un mondo intorbidito[f

Da cose che non sarebbero mai altrimenti svelate,[g

Dove il tuo io non è mai stato fedele a se stesso[h

E neanche vuoi che lo sia,

Desiderando le ebbrezze[i dei mutamenti:

La ragione[j della metafora, schiacciata

Dal peso di un sole a picco[k,

L’A B C dell’essere,

Il temperamento sanguigno, il martellare

Di arteria e vena, il resiliente eco[l –

Acciaio a difesa della minaccia – l’affilato bagliore,

La vitale, arrogante, fatale, dominante incognita[m.

NOTE DI TRADUZIONE

a. half dead > mezzo morto > quasi morto > esanime > smorta > spenta > quasi spenta : qui riporto alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

b. a cripple > uno storpio > uno zoppo > zoppo > zoppia > impacciato > sgraziato : ritengo assolutamente inutile e dannoso piegare il significato al significante per forzare il testo tradotto a una imitazione della metrica, del suono, della musica originale; e peggio ancora sarebbe costringere il testo originale a forme della tradizione letteraria della lingua di adozione, mentre sono da salvare rime, assonanze, consonanze e allitterazioni spontanee come, ad esempio, nel fortunato passaggio The wind moves like a cripple among the leale / And repeats words without meaning > Il vento si muove sgraziato tra le foglie / E ripete parole senza senso ;

c. With the half colors of quarter-things > Con i mezzi colori dei quarti di cosa > Con le tonalità del quarto di dollaro > Con le tonalità dell’argento > Con le tonalità dell’oro > Con le tonalità del bronzo > Con le tonalità cangianti > Con le tonalità mutevoli > Con le tonalità soffuse > Dalle tonalità-pastello : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

d. The single bird > L'uccello singolo > L’uccello solo > L’uccello solingo > L’uccello solitario > Il passero solitario : ritengo utilissimo alla traduzione delle immagini della poesia originale ricorrere all’utilizzo degli strumenti lasciati in eredità dalla tradizione letteraria della lingua di adozione, come in questo caso si ritorna a Giacomo Leopardi e al suo Il passero solitario ;

e. the obscure moon – > la luna oscura – > la luna imperscrutabile – > l’indecifrabile luna – : vedi nota c ;

f. The obscure moon lighting an obscure world > La luna oscura che illumina un mondo oscuro > L’indecifrabile luna illumina un mondo oscuro > L’indecifrabile luna illumina un mondo indecifrabile > L’indecifrabile luna illumina un mondo incomprensibile > L’indecifrabile luna illumina un mondo intorpidito : vedi nota a ;

g. quite expressed > abbastanza espresse > abbastanza dette > abbastanza svelate > altrimenti svelate : vedi nota a ;

h. Where you yourself were never quite yourself > Dove tu stesso non sei mai stato del tutto te stesso > Dove il tu non è mai stato del tutto se stesso > Dove il tuo io non è mai stato del tutto se stesso > Dove il tuo io non è mai stato fedele a se stesso : vedi nota a ;

i. exhilarations > esaltazioni > euforie > ebbrezze : vedi nota a ;

j. The motive > Il motivo > La motivazione > La ragione : vedi nota a ;

k. from / The weight of primary noon > da / Il peso del mezzogiorno primario > Dal peso del mezzogiorno primario > Dal peso del mezzogiorno > Dal peso di un sole a picco : qui è utile tornare alla nota d ma, in questo caso, si chiede soccorso a Vincenzo Cardarelli e alla sua raccolta saggistica Il sole a picco ;

l. the hammer / Of red and blue, the hard sound > il martello / Di rosso e blu, il suono duro > il martellatore / Di rosso e blu, il suono duro > il martellare / Di rosso e blu, il suono duro > il martellare / Di arteria e vena, il suono duro > il martellare / Di arteria e vena, il suono insistente > il martellare / Di arteria e vena, il resiliente eco : vedi nota c ;

m. X > X > variabile > incognita : ritengo sia utile, in casi eccezionali, tradurre i segni linguistici, come in questa occasione, perché la soluzione risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione, segni che, se adottati pedissequamente e non tradotti, rischierebbero di banalizzare, appunto, l’uso che se se fa nella versione in lingua originale, essendo in questa usuale nominare singole lettere nel pieno del significato, del significante e del senso.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtu.be/XOFLiDmFDQk?si=gtoQSItIJkmWi88v