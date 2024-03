SEGUIRE LE IMMAGINI: JACK KEROUAC



Poeta: JACK KEROUAC (1922 – 1969), Lowell, Massachusetts.

2ST CHORUS​

Line faced mustached[a

Black men with turned back

Army weathered brownhats

Stomp on by with bags[b

Of burlap &rue[c

Talking to secret[d

Companions with long hair[e

In the sidewalk

On 3rd Street[f

San Francisco

With the rain of exhaust[g

Plicking in the mist[h

You see in black

Store doors–[i

Petting truks farting–[j

Vastly city.

2° CORO

Con il volto contraddistinto da folti baffi[a

Uomini di colore con consunti e scuri

Berretti militari calcati al contrario

Marciano appesantiti dagli zaini[b

Di iuta & ruta[c

Parlando ad anonimi[d

Commilitoni capelloni[e

Sul marciapiede

Della 3a Strada[f

San Francisco

Tempestati dai gas di scarico[g

Appesi alla caligine[h

Tu li vedi sulle porte

Di uno squallido negozio–[i

Pomicianti camion strombazzano–[j

Incontenibilmente metropoli.

NOTE DI TRADUZIONE

a. Line faced mustached > Lineamenti del volto baffuti > Con il volto baffuto > Con il volto segnato da i baffi > Con il volto contraddistinto da folti baffi : qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possi bili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale ;

b. Stomp on by with bags > Passano con le borse > Passano appesantiti dalle borse > Scorrono appesantiti dalle borse > Marciano appesantiti dalle borse > Marciano appesantiti dagli zaini : vedi nota a ;

c. Of burlap & rue > Di tela & ruta > Di iuta & ruta : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa ; e ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere il contesto storico che lo ha visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrova nei suoi testi, che qui ritorna anche metaforicamente perché ricompare l’immaginario del poeta vagabondo, zaino in spalla, di passo per le strade polverose dell’America, per cui la scelta fin ale della sezione in traduzione,

d. to secret > a segreti > a misteriosi > a riservati > ad appartati > ad anonimi : vedi nota a ;

e. Companions with long hair > Compagni con i capelli lunghi > Amici con i capelli lunghi > Amici capelloni > Commilitoni capelloni : vedi nota a ;

f. 3rd Street > 3 a Strada : vedi nota c ;

g. With the rain of exhaust > Con la pioggia di scappamenti > Con la pioggia dei gas di scarico > Battuti dai gas di scarico > Tempestati da i gas di scarico : vedi nota a ;

h. Plicking in the mist > Presi ne lla nebbia > Confusi ne lla nebbia > Confusi ne lla foschia > Confusi nello smog > Confusi nella caligine > Appesi alla caligine : vedi nota a ;

i. You see in black / Store doors– > Vedi nelle porte / Nere di un negozi o > Tu v edi nelle porte / Nere d i un negozi o > Tu li v edi nelle porte / Nere d i un negozi o > Tu li vedi su lle porte / Squallide d i un negozi o > Tu li vedi sulle porte / Di uno squallido negozio– : ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione; vedi nota a ed c ;

j. Petting truks farting– > Pomiciando camion scorreggiano – > Pomiciando camion rumoreggiano – > Pomicianti camion rumoreggiano – > Pomicianti camion strombazzano – : vedi nota a e c .

MASSIMO RIDOLFI

