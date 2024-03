SEGUIRE LE IMMAGINI / PHILIP LARKIN









Poeta: PHILIP LARKIN (1922 – 1985), Coventry, Inghilterra.

HIGH WINDOWS[a

When I see a couple of kids

And guess he’s fucking her and she’s

Taking pills or wearing a diaphragm,

I know this is paradise[b

Everyone old has dreamed of all their lives—[c

Bonds and gestures[d pushed to one side

Like an outdated[e combine harvester,

And everyone young going down the long slide



To happiness, endlessly. I wonder if

Anyone looked at me, forty years back,

And thought, That’ll be the life;

No God any more, or sweating in the dark

About hell and that, or having to hide

What you think of the priest. He

And his lot will all go down the long slide

Like free bloody birds. And immediately

Rather than words comes the thought of high windows[f:

The sun-comprehending glass[g,

And beyond it, the deep blue air, that shows

Nothing, and is nowhere, and is endless.

FINESTRE PANORAMICHE[a

Quando io vedo una coppia di bambini

E immagino che lui se la scoperà e che lei

Prenderà la pillola o indosserà il diaframma,

Io so che questo è il paradiso[b

Ogni vecchio l’ha sognato tutta la vita—[c

Relazioni e convenevoli[d messi tutti da una parte

Come una antiquata[e mietitrebbia,

E ogni giovane scende il lungo scivolo

Alla felicità, senza sosta. Io mi chiedo se

Qualcuno guardava me, quarant’anni addietro,

E pensava, Quello sarà vivere;

Nessun Dio in ogni modo, o sudori nell’oscurità

A proposito dell’inferno o altro, o dover nascondere

Quello che pensi del prete. Lui

E il suo carico di volontà scendono il lungo scivolo

Liberi come pettirossi. E immediatamente

Più che le parole entra il pensiero dalle finestre panoramiche[f:

Il sole è-catturato dal vetro[g,

E al di là di questo, l’aria turchina, che mostra

Il nulla, ed è non luogo, ed è infinito.

NOTE DI TRADUZIONE

HIGH WINDOWS > FINESTRE ALTE > FINESTRE CIELOTERRA > FINESTRE PANORAMICHE: ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi, come pure le strutture architettoniche nelle qui citate HIGH WINDOWS, che sono semplicemente le finestre della mansarda che affacciavano sulla strada dalla casa del poeta a Hull, dove viveva e lavorava come direttore della biblioteca della locale università;

intera strofe: tornando sul tema biografico, è importante anche per intendere gli usi e i costumi dell’autore, anche questi inevitabilmente rilevabili nell’opera, difatti Larkin era un erotomane e collezionista di foto pornografiche e ha vissuto una vita da poliamoroso, comportamento che ha creato non pochi problemi alla sua figura pubblica, pur rimanendo sempre appartato e poco disponibile alle interviste; ma la quartina non va intesa in alcun modo come pedopornografica quando invece deve essere interpretata come proiezione all’età adulta, al superamento dell’età puberale e alla liberazione sessuale;

Everyone old has dreamed of all their lives— > Tutti i vecchi l’hanno sognato per tutta la vita— > Ogni vecchio l’ha sognato tutta la vita—: propongo questo ulteriore esempio esplicativo perché ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

Bonds and gestures > Legami e gesti > Parentele e gesti > Parentele e convenevoli > Relazioni e convenevoli: qui riporto, come ho fatto anche in precedenza e farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale.

outdated > obsoleta > sorpassata > antiquata: vedi nota d.

vedi nota a;

The sun-comprehending glass > Il vetro-che comprende il sole > Il vetro-che assorbe il sole > Il sole è-catturato dal vetro: vedi nota d.

MASSIMO RIDOLFI

