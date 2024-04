SEGUIRE LE IMMAGINI / SÉAMUS HEANEY



Poeta: SÉAMUS HEANEY (1939 - 2013), Castledawson, Irlanda del Nord.

SONG

A rowan[a like a lipsticked girl[b.

Between the by-road[c and the main road

Alder trees at a wet and dripping distance[d

Stand off[e among the rushes[f.



There are the mud-flowers[g of dialect

And the immortelles[h of perfect pitch[i

And that moment when the bird[j sings very close

To the music of what happens.

CANZONE

Un sorbo ribelle[a come una ragazza con il rossetto[b.

Tra la strada-secondaria[c e quella principale

Alberi di ontano a una distanza umida e sgocciolante[d

Resistono[e tra i giunchi[f.

Ci sono i fiori-pastosi[g del dialetto

E i fiori di campo[h perfettamente intonati[i

E quell’istante quando l’usignolo[j canta molto vicino

Alla musica di ciò che accade.

NOTE DI TRADUZIONE

a. A rowan > Un sorbo > Un sorbo spontaneo > Un sorbo selvatico > Un sorbo ribelle : ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore , natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e m u o vere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi, come in questo caso lo è la campagna nordirlandese ricca appunto di piante di sorbo, pianta da frutto a basso fusto molto folta che produce una bacca, un frutto rosso cangiante simile a una piccola pera;

b. lipsticked girl > ragazza col rossetto > ragazza con il rossetto : ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione;

c. by-road > per -strada > su-strada > sulla-strada > sulla-strada fuorimano > sulla-strada scomoda > sulla-scorciatoia > strada-breve > strada-secondaria : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

d. wet and dripping distance > distanza bagnata e gocciolante > distanza umida e gocciolante > distanza umida e sgocciolante : qui riporto, come fatto anche in precedenza e farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

e. Stand off > Stare fuori > Stanno fuori > Esistono fuori > Resistono fuori > Resistono : vedi nota d ;

f. among the rushes > tra i giunchi : vedi nota a ;

g. mud-flowers > fiori di fango > fiori di melma > fiori-fangosi > fiori-melmosi > fiori-pastosi : vedi nota c e d ;

h. the immortelles > gli immortali > gli eterni > i sempreverdi > i fiori perenni > i fiori eterni > fiori di campo : tornando sul tema biografico-ambientale ma anche sul concetto di immagine in poesia e, soprattutto, nella traduzione di poesia, è importante conoscerla anche per concretare l’immaginario del poeta, come ho tenta to di fare in questo passaggio perché in realtà i fiori citati nel verso dall’autore, the immortelles / gli immortali , sono fiori campestri più comunemente di colore giallo ma possono anche essere di colore rosso, bianco, rosa, malva e in ogni caso di colorazione molto decisa, esteticamente simili alla mimosa ma questi, a differenza del fiore di mimosa, nascono direttamente a terra perche sono degli arbusti fioriti, presenti anche nella campagna irlandese, motivi che, dopo attente ricerche, mi hanno fatto giungere alla soluzione riportata in traduzione;

i. perfect pitch > intonazione giusta > giusta intonazione > esatta intonazione > esattamente intonati > perfettamente intonati : vedi nota h ;

j. the bird > l’uccello > il passero > il cardellino > l’usignolo : tornando ancora sul tema biografico-ambientale ma anche sul concetto di immagine in poesia e, soprattutto, nella traduzione di poesia, è importante conoscerla anche per concretare l’immaginario del poeta, come ho tentato di fare anche in questo passaggio, per la presenza della specie scelta anche in Irlanda, per la sua straordinaria capacità canora, per la celebrazione di questo animale nella cultura popolare irlandese, come nella nota canzone Sweet Nightingale / Dolce Usignolo, motivi che, dopo attente ricerche, mi hanno fatto giungere alla soluzione riportata in traduzione ; vedi anche nota d .

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtube.com/shorts/Rwe1HCOBMOI