SEGUIRE LE IMMAGINI / LOUISE GLÜCK

Poeta: LOUISE GLÜCK (1943 - 2023), New York.

MESSENGERS

You have only to wait, they will find you. The geese flying low over the marsh, glittering in black water. They find you[a. And the deer–– how beautiful they are, as though their bodies[b did not impede them. Slowly they drift into the open through bronze panels of sunlight. Why would they stand so still if they were not waiting? Almost motionless, until their cages rust, the shrubs shiver in the wind, squat[c and leafless[d. You have only to let it happen: that cry[e––release, release[f––like the moon wrenched out[g of earth and rising full in its circle of arrows until they come before you like dead things, saddled with flesh, and you above them, wounded and dominant.

MESSAGGERI

Tu devi solo aspettare, loro ti troveranno.

Le anatre volando basse sullo stagno,

rispecchiano nell’acqua scura.

Loro ti ritrovano[a.

E il cervo––

quanto sono belli,

come se la loro mole[b non li impacciasse.

Lentamente loro muovono allo scoperto

attraverso il bronzeo riflesso della luce solare.

Perché dovrebbero rimanere fermi

se loro non stessero aspettando?

Quasi immobili, fino a che le loro gabbie arrugginiscono,

i cespugli fremono al vento,

appiattiti[c e spelacchiati[d.

Tu devi solo lasciare che accada:

quel grido[e––sgancia, sgancia[f––mentre la luna

fuoriuscita[g dalla terra e crescente

riempie il suo cerchio di frecce

fino a che loro arrivano precedendoti

come cose morte, carichi di carne,

e tu superiore a loro, ferita e predominante.

NOTE DI TRADUZIONE

They find you > Loro ti trovano> Loro ti ritrovano: qui riporto, come farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

as though their bodies > come se i loro corpi > come se le loro stazze > come se la loro mole: vedi nota a;

squat > accovacciati > accosciati > tarchiati > tozzi > appiattiti: vedi nota a;

leafless > senza foglie > spogli > spelacchiati: vedi nota a;

cry > pianto > verso > urlo > grido: vedi nota a;

release, release > rilascia, rilascia > libera, libera > sblocca, sblocca > sgancia, sgancia: vedi nota a;

wrenched out > strappata > staccata > sbucata > fuoriuscita: vedi nota a.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtu.be/fzFFIRcwidg?si=wjJQQcf6gkBwyMtU