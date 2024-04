SEGUIRE LE IMMAGINI / HERMAN MELVILLE











Poeta: HERMAN MELVILLE (1819 – 1891), New York.

BALL'S BLUFF: A REVERIE[a

One noonday, at my window in the town[b, I saw a sight — saddest that eyes can see — Young soldiers marching lustily Unto the wars, With fifes, and flags in mottoed pageantry[c; While all the porches, walks, and doors Were rich[d with ladies cheering royally[e. They moved like Juny morning on the wave, Their hearts were fresh as clover in its prime (It was the breezy[f summer time), Life throbbed[g so strong, How should they dream that Death in rosy clime[h Would come to thin[i their shining throng[j? Youth feels immortal, like the gods sublime. Weeks passed; and at my window, leaving bed, By nights I mused, of easeful sleep bereft, On those brave boys (Ah War! thy theft); Some marching feet Found pause[k at last by cliffs Potomac cleft[l; Wakeful I mused, while in the street Far footfalls[m died away[n till none were left.

IMBROGLIO DA PALLOTTOLA: UNA FANTASIA[a

Un mezzogiorno, alla mia finestra cittadina[b,

Io vidi uno spettacolo – il più triste che gli occhi possano vedere –

Giovani soldati marciare vigorosamente

Verso le guerre,

Con trombe, e bandiere in pompa magna[c;

Mentre tutti i porticati, i marciapiedi, e le porte

Erano affollati[d di signore che applaudivano compite[e.

Loro avanzavano come una mattina di Giunone sulle onde,

I loro cuori erano freschi come il trifoglio nel suo primo aprirsi

(Era la gioia[f dell’estate),

La vita vibrava[g così forte,

Come potrebbero sognare quella Morte in una florida regione[h

Che sarebbe arrivata a disperdere[i le loro splendenti schiere[j?

La gioventù si sente immortale, come i sublimi dei.

Settimane dopo; e alla mia finestra, alzandomi dal letto,

Per notti meditai, privato di un tonificante sonno,

Su quei temerari ragazzi (Ah Guerra! il tuo imbroglio);

Alcuni piedi marciando

Alla fine trovarono tregua[k dal precipizio sulle rapide del Potomac[l;

Sveglio io meditai, mentre in strada

La rumorosa marcia[m svaniva[n finché non ne rimase nessuno.

NOTE DI TRADUZIONE

BALL'S BLUFF: A REVERIE > FINTA DA PALLOTTOLA: UN SOGNO > INGANNO DA PALLOTTOLA: UN SOGNO > INGANNO DA PALLOTTOLA: UNA FANTASTICHERIA > IMBROGLIO DA PALLOTTOLA: UNA FANTASIA: qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre* personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

in the town > nella citta > in città > di città > cittadina: vedi nota a;

in mottoed pageantry > in variegata esibizione > in variegato sfarzo > in pompa magna: vedi nota a;

rich > ricchi > pieni > colmi > affollati: vedi nota a;

cheering royally > acclamavano regalmente > esultavano regalmente > applaudivano compite: vedi nota a;

breezy > brezza > aria > gioia: vedi nota a;

throbbed > palpitava > pulsava > vibrava: vedi nota a;

rosy clime > roseo clima > ambiente roseo > roseo ambiente > florido ambiente > florida regione: vedi nota a;

to thin > a snellire > a smagrire > ad assottigliare > a rarefare > a disperdere: vedi nota a;

throng > folle > masse > moltitudini > schiere: vedi nota a;

pause > pausa > interruzione > sosta > tregua: vedi nota a;

by cliffs Potomac cleft > dalle scogliere della spaccatura del Potomac > dalle scogliere del corso del Potomac > dal precipizio del corso del Potomac > dal precipizio sulle rapide del Potomac: vedi nota a;

Far footfalls > Passi lontani > Lontani passi > Lontani passi rumorosi > La rumorosa marcia: vedi nota a;

died away > moriva > scemava > svaniva: vedi nota a.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtu.be/jPyGfsr76lY?si=obDu2hBUjMp7CS3c