SEGUIRE LE IMMAGINI: THOMAS STEARNS ELIOT

Poeta: THOMAS STEARNS ELIOT (1888 – 1965), Saint Louis, Missouri.

THE WASTE LAND[a

These fragments[b I have shored[c against my ruins[d

Shall I at least set my lands in order?

And if Another[e knows, I know I know not,

Who only know that there is no more noise now.



˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜

I am the Resurrection and the Life[f

I am the things that stay[g, and those that flow.

I am the husband and the wife

And the victim[h and the sacrificial knife[i

I am the fire, and the butter also.

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜

Those are pearls that were his eyes. See!

And the crab clambers through his stomach, the eel grows big[j

And the torn[k algae drift[l above him,

And the sea colander[m.

Still and quiet[n brother aro you still and quiet[o.

1a Strofe: dal testo originario de The Waste Land: versi tratti dalle sezioni What the thunder said – These fragments I have shored against my ruins e Shall I at least set my lands in order – e Death by water – And if Another knows, I know I know not, / Who only know that there is no more noise now. –, di cui solo il secondo verso qui tradotto resisterà ai tagli spietati di Ezra Pound (1885 – 1972), il miglior fabbro [N. d. C.].

2a e 3a Strofe: testi ancora tratti dalla versione originaria di The Waste Land: sono scritti presenti in fogli sparsi e posti a fine cartella; nella seconda ravvisiamo già gli intenti di conversione al cristianesimo anglicano del poeta (1927), aspetto fondativo dell’opera che, probabilmente, andava collocata in The Fire Sermon; nella terza troviamo una bozza di un’altra Death by Water [N. d. C.].

LA TERRA PERDUTA[a

Questi tasselli[b ho puntellato[c addosso alle mie rovine[d

Metterò almeno in ordine le mie terre?

E se un Altro[e sa, io so di non sapere,

Che solo so che non c’è più rumore ora.

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜

Io sono la Resurrezione e la Vita[f

Io sono le cose che restano[g, e quelle che passano.

Io sono il marito e la moglie

E l’agnello[h e la lama sacrificale[i

Io sono il fuoco, e il burro anche.

˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜

Quelle sono le perle che erano i suoi occhi. Guarda!

E il granchio risale attraverso il suo stomaco, l’anguilla cresce bene[j

E l’alga lacerata[k ondeggia[l sopra di lui,

E il mare raffina[m.

Calmo e silenzioso[n attorno a te fratello fermo e pacificato[o.

NOTE DI TRADUZIONE

THE WASTE LAND > LA TERRA DESOLATA > LA TERRA DESERTA > LA TERRA SCIUPATA > LA TERRA SPRECATA > LA TERRA PERDUTA: qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

fragments > frammenti > cocci > zeppe > schegge > tasselli: vedi nota a;

shored > rinforzato > rafforzato > sostenuto > puntellato: vedi nota a;

ruins > ruderi > macerie > tracolli > rovine: vedi nota a;

Another > Ancora > Altro > un Altro: ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa; vedi nota a;

I am the Resurrection and the Life > Io sono la Resurrezione e la Vita: ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce perché ciò permette di apprendere, intendere e rispettare il reale tessuto culturale e formativo dell’autore; difatti qui ritroviamo riportato in poesia la sua vicenda spirituale, religiosa, che portò nel ’27 il poeta a convertirsi al cristianesimo anglicano, scelta che scandalizzò molti dei suoi amici modernisti, tra i quali Ezra Pound (1885 – 1972) e Virginia Woolf (1882-1941): “classico in letteratura, monarchico in politica e anglocattolico in religione” si autodefinì Eliot stesso nella raccolta saggistica For Lancelot Andrewes, 1928;

stay > stanno > fermano > rimangono > restano: vedi nota a;

the victim > la vittima > l’offerta > l’olocausto > l’agnello: vedi nota a e e;

the sacrificial knife > il coltello sacrificale > il pugnale sacrificale > la lama sacrificale: vedi nota a e e;

grows big > cresce grande > diventa grande > ingrassa > cresce grassa > cresce bene: vedi nota a;

torn > squarciata > strappata > lacerata: vedi nota a;

drift > fluttua > galleggia > ondeggia: vedi nota a;

colander > filtra > setaccia > raffina: vedi nota a;

Still and quiet > Immobile e quieto > Fermo e tranquillo > Fermo e silenzioso > Calmo e silenzioso: vedi nota a;

still and quiet > fermo e silenzioso > fermo e tranquillo > fermo e pacificato: vedi nota a.

MASSIMO RIDOLFI

