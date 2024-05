SEGUIRE LE IMMAGINI: EZRA POUND







Poeta: EZRA POUND (1885 – 1972), Hailey, Idaho.

THE SEEING EYE[a

The small dogs look at the big dogs; They observe unwieldy[b dimensions And curious imperfections[c of odour. Here is a formal male group[d: The young men look upon their seniors, They consider the elderly mind[e And observe its inexplicable correlations. Said Tsin-Tsu: It is only in small dogs and the young That we find minute observation[f.

L’OCCHIO OSSERVATORE[a

I cani piccoli guardano i cani grandi;

Loro ne osservano le sgraziate[b dimensioni

E le particolari sgradevolezze[c dell’odore.

Ecco qui un convenzionale gruppo umano[d:

I giovani guardano i loro vecchi,

Ne valutano il pensiero antiquato[e

E ne osservano le sue inesplicabili correlazioni.

Disse Tsin-Tsu:

È solo nei cani piccoli e nei giovani

Che noi notiamo mediocri considerazioni[f.

NOTE DI TRADUZIONE

THE SEEING EYE > L’OCCHIO CHE VEDE > L’OCCHIO CHE GUARDA > L’OCCHIO CHE OSSERVA > L’OCCHIO OSSERVATORE: qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

unwieldy > ingombranti > scomode > disagevoli > impacciate > sgraziate: vedi nota a;

curious imperfections > curiose imperfezioni > insolite imperfezioni > strane imperfezioni > particolari imperfezioni > particolari difetti > particolari sgradevolezze: vedi nota a;

formal male group > formale gruppo maschile > tipico gruppo maschile > convenzionale gruppo maschile > convenzionale gruppo umano: vedi nota a;

elderly mind > mente anziana > mente vecchia > pensiero vecchio > pensiero antiquato: vedi nota a;

minute observation > irrilevanti considerazioni > insignificanti considerazioni > marginali considerazioni > mediocri considerazioni: vedi nota a.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtube.com/shorts/fPCFvp0pooU?si=yZu50VerUT-RE_C5