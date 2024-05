SEGUIRE LE IMMAGINI / CHARLES BUKOWSKI

SETTIMANALE DI RICERCA SULLA TRADUZIONE DIPOESIA

Poeta: CHARLES BUKOWSKI (1920 – 1994), Andernach, Germania.

WE WILL TASTE[a THE ISLANDS

AND THE SEA

i know that some night

in some bedroom

soon

my fingers will

rift[b

through[c

soft clean

hair[d

songs such as[e no radio

plays[f



all sadness, grinning

into flow[g.

NOI AFFRONTEREMO[a LE ISOLE

E IL MARE

per Natura

io so che una notte

in qualche camera da letto

veloci

le mie dita

arrufferanno[b

completamente[c

capelli soffici

e puliti[d

canzoni così che[e nessuna radio

trasmette[f

tanta tristezza, sorridendo

nell’etere[g.

NOTE DI TRADUZIONE

a. WE WILL TASTE > NOI DEGUSTEREMO > NOI ASSAGGEREMO > NOI PROVEREMO > NOI TENTEREMO > NOI AFFRONTEREMO : qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possi bili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

b. w ill / rift > spaccheranno > romperanno > incrineranno > fenderanno > arrufferanno : vedi nota a ;

c. through > attraverso > mediante > per > direttamente > completamente : vedi nota a ;

d. soft clean / hair > morbidi lavati / capelli > soffici puliti / capelli > capelli soffici / e puliti : ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione;

e. as > come > poiché > dato che > che : vedi nota d ;

f. radio / plays > radio / suona > radio / esegue > radio / propone > radio / trasmette : vedi nota a ;

g. into flow > nel flusso > nella corrente > nell’aria > nell’etere : vedi nota a .

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtube.com/shorts/9PBi23BGWnE?si=g5D8GYokaBpdjjYK