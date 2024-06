SEGUIRE LE IMMAGINI: MARK STRAND



Poeta: MARK STRAND (1934 – 2014), Summerside, Canada.

KEEPING THINGS WHOLE[a

In a field I am the absence[b of field. This is always the case[c. Wherever I am I am what is missing[d.

When I walk

I part the air and always the air moves in[e

to fill the spaces

where my body’s been.

We all have reasons

for moving.

I move

to keep things whole[f.

LASCIARE TUTTO COM’È[a

In un campo

io sono ciò che manca[b

del campo.

È sempre

questa la circostanza[c.

Ovunque io sia

io sono ciò che è assente[d.

Quando io cammino

io attraverso l’aria

e sempre

l’aria fluisce oltre[e

a riempire gli spazi

dove il mio corpo è stato.

Noi abbiamo tutte le ragioni

per spostarci.

Io mi muovo

per lasciare tutto com’è[f.

NOTE DI TRADUZIONE

KEEPING THINGS WHOLE > MANTENERE LE COSE INTERE > CONSERVARE LE COSE INTERE > LASCIARE LE COSE INTERE > LASCIARE LE COSE INTATTE > LASCIARE LE COSE INTEGRE > LASCIARE TUTTO COM’È: qui riporto, come anche farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione del termine in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale; vedi anche nota c;

the absence > l’assenza > la mancanza > ciò che manca: vedi nota a;

This is / always the case > Questo è / sempre il caso > È sempre / questo il caso > È sempre / questa la circostanza: ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione;

what is missing > quello che è mancante > quello che è assente > ciò che è assente: vedi nota a;

moves in > muove dentro > muove all’interno > fluisce all’interno > fluisce oltre: vedi nota a;

to keep things whole > per mantenere le cose intere > per conservare le cose intere > per lasciare le cose intere > per lasciare le cose intatte > per lasciare le cose integre > per lasciare tutto com’è: vedi nota a e c.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtube.com/shorts/eBNh7-b7M0M