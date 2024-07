SEGUIRE LE IMMAGINI / RANDY BARNES



Poeta: RANDY BARNES (1950), Joplin, Missouri.

THAT DOLLAR YOU SPENT COULD BE YOUR LAST[a



The overkill idiocy machine has turned its corner[b

rather a flip job[c on the fib dial[d

just a little sweat[e in high places[f

a lock-up psychic sequence[g

pervasive fear[h of press and memory fade[i

so pass that invisible ink[j

there’s holes in the lunar tightrope[k

one step away and roadside epiphanies in conjunction[l

we agree the banter[m was enough to boil your oil[n

time lapse[o rewind honed to the bone[p

but nice[q rooms down at the white-collar plantation[r

it’s slab-sleep[s or cot-rot[t

pick your poison when the lights go out.

QUEL DOLLARO CHE HAI SPESO POTREBBE ESSERE L’ULTIMO TUO[a



L’eccessiva imbecillità del sistema ha voltato pagina[b

preferendo un colpo facile[c sulla fibra combinatrice[d

appena una goccia di sudore[e nelle alte sfere[f

una-trappola ipnotica continua[g

penetrante terrore[h della stampa e della perdita di memoria[i

quindi passa quell’inchiostro simpatico[j

ci sono buchi nella fune[k lunare

un passo da qui ed epifanie in comunione lungo il cammino[l

noi concordiamo che lo scherno[m era sufficiente per farti ribollire il sangue[n

la moviola[o riavvolge arrivando all’osso[p

ma nelle eleganti[q camere giù al vivaio dei colletti-bianchi[r

c’è un sonno-pesante[s di una culla-putrescente[t

prendi il tuo veleno quando si spengono le luci.

NOTE DI TRADUZIONE

a - COULD BE YOUR LAST > POTREBBE ESSERE L'ULTIMO > POTREBBE ESSERE IL TUO ULTIMO > POTREBBE ESSERE L’ULTIMO TUO: ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi; è importante anche per intendere il pensiero politico dell’autore, questo ugualmente rilevabile nell’opera, difatti Barnes è un’anticapitalista collocabile della sinistra anarchica statunitense e i suoi testi hanno una chiara nota civile, engagé; vedi anche nota b;

b- The overkill idiocy machine has turned its corner > La macchina dell’idiozia eccessiva ha girato l’angolo > L’eccessiva idiozia della macchina ha voltato l’angolo > L’eccessiva idiozia del sistema ha voltato l’angolo > L’eccessiva imbecillità del sistema ha voltato l’angolo > L’eccessiva imbecillità del sistema ha voltato pagina: qui riporto, come fatto in precedenza e come farò in seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale; vedi anche nota a;

c - flip job > capovolgimento del lavoro > lavoro capovolto > lavoro all’incontrario > lavoro veloce > colpo veloce > colpo facile: vedi note b e a;

d - fib dial > quadrante fib > filo quadrante > filo combinatore > fibra combinatrice: vedi note b e a;

e - a little sweat > un po' di sudore > una goccia di sudore: vedi note b e a;

f - high places > alti luoghi > alti piani > paini alti > alte sfere: vedi note b e a;

g - a lock-up psychic sequence > un-blocco psichico sequenziale > una-serratura psichica sequenziale > una-cella psichica continua > una-trappola ipnotica continua: ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa; vedi anche note b e a;

h - pervasive fear > pervasiva paura > pervasivo timore > pervasivo spavento > pervasivo terrore > diffuso terrore > dilagante terrore > penetrante terrore: vedi note b e a;

i - memory fade > del dissolversi della memoria > dello sbiadirsi della memoria > dello svanire della memoria > della perdita di memoria: ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di adozione; vedi anche note b e a;

j - invisible ink > invisibile inchiostro > inchiostro invisibile > inchiostro simpatico: vedi note b, a e i;

k - tightrope > corda tesa > corda > fune: vedi nota b;

l - roadside epiphanies in conjunction > epifanie lungo la strada in concomitanza > epifanie in concomitanza lungo la strada > epifanie in congiunzione lungo la strada > epifanie in comunione lungo la strada > epifanie in comunione lungo il cammino: vedi note b e i;

m - banter > beffa > scherzo > scherno: vedi nota b;

n - to boil your oil > per far bollire il tuo olio > per farti ribollire il sangue: vedi nota b;

o - time lapse > il lasso di tempo > il fermoimmagine > la moviola: vedi nota b;

p - honed to the bone > affinato fino all'osso > puntando fino all'osso > arrivando all’osso: vedi nota b;

q - nice> belle > raffinate > ricercate > eleganti: vedi note b;

r - at the white-collar plantation > nella piantagione dei colletti-bianchi > nella coltivazione dei colletti-bianchi > al vivaio dei colletti-bianchi: vedi note b, g e i;

s - slab-sleep > dormire sulla-lastra > dormire sulla-soglie > dormire-addiaccio > sonno-pesante: vedi note b, g e i;

t - cot-rot > branda-marcita > branda-decomposta > branda-putrescente > lettino-putrescente > culla-putrescente: vedi note b e g.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA: https://youtube.com/shorts/yzbK0UBmUy4?si=O_hHQWEefBbQlKub