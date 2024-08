SEGUIRE LE IMMAGINI / EDGAR ALLAN POE





SETTIMANALE DI RICERCA SULLA TRADUZIONE DI POESIA

Poeta: EDGAR ALLAN POE (1809-1849), Boston, Massachusetts.

ANNABEL LEE[a

It was many and many a year ago,

In a kingdom by the sea,

That a maiden[b there lived whom you may know

By the name of Annabel Lee: –[c

And this maiden[d she lived with no other thought

Than to love and be loved by me.

I[ewas a child and she[f was a child,

In this kingdom by the sea;

But we loved with a love that was more than love –[g

I and my Annabel Lee –[h

With a love that the winged[i seraphs of Heaven

Coveted[j her and me.

And this was the reason that, long ago,

In this kingdom by the sea,

A wind blew out of a cloud, chilling

My beautiful Annabel Lee[k:

So that her high-born kinsmen[l came

And bore her away from me,

To shut her up[m in a sepulchre,

In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy[n in Heaven,

Went envying[o her and me –[p

Yes! –[q that was the reason (as[r all men know,

In this kingdom by the sea)[s

That the wind came out[t of the cloud by night,

Chilling and killing my Annabel Lee[u.

But our love it was stronger by far than the love

Of those who were older than we –

Of many far wiser than we –

And neither the angels in Heaven above[v,

Nor the demons down under the sea,

Can ever dissever my soul from the soul

Of the beautiful Annabel Lee: –[w

For the moon never beams, without bringing me dreams

Of the beautiful Annabel Lee[x;

And the stars never rise, but I feel the bright eyes

Of the beautiful Annabel Lee: –[y

And so, all the night-tide[z, I lie down by the side

Of my Darling – my Darling –[aa my life and my bride,

In her sepulchre there by the sea –[bb

In her tomb by the sounding[cc sea.

(Maggio 1849)

ANNABEL LEE[a

a Natura

Fu molti e molti anni fa,

In un regno vicino al mare,

Che una virginale[b visse lì della quale potreste sapere

Dal nome di Annabel Lee: –[c

E questa fanciulla[d visse con non altro pensiero

Che amare ed essere amata da me.

Io[e ero un bambino e lei[f era una bambina,

In questo regno vicino al mare;

Ma noi amavamo di un amore che era più che amore –[g

Io e la mia Annabel Lee –[h

Di un amore che gli alati[i serafini in Paradiso

Invidiarono[j lei e me.

E questa fu la ragione ché, tempo fa,

In questo regno vicino al mare,

Un vento irruppe da una nuvola, raggelando

La mia meravigliosa Annabel Lee[k:

Cosicché i suoi nobili-consanguinei[l vennero

E la fecero allontanare da me,

E rinchiudere[m in un sepolcro,

In questo regno vicino al mare.

Gli angeli, non così felici[n in Paradiso,

Arrivarono a invidiare[o lei e me –[p

Sì! –[q questa fu la ragione (come[r tutti gli uomini sanno,

In questo regno vicino al mare)[s

Ché il vento proruppe[t dalla nuvola a notte,

Raggelando e assassinando la mia Annabel Lee[u.

Ma il nostro amore fu di gran lunga più forte dell’amore

Di quelli che erano più grandi di noi –

Di molti di gran lunga più saggi di noi –

E né gli angeli nel Paradiso empireo[v,

Né i demoni giù in fondo al mare,

Possono mai dividere la mia anima dall’anima

Della meravigliosa Annabel Lee: –[w

Ché la luna mai brilla, senza recarmi sogni

Della meravigliosa Annabel Lee[x;

E le stelle non spuntano mai, bensì avverta i lucenti occhi

Della meravigliosa Annabel Lee: –[y

E così, durante la notturna-marea[z, giaccio accanto

Della mia Cara – mio Tesoro –[aa mia vita e mia sposa.

Nel suo sepolcro vicino al mare –[bb

Nel suo mausoleo vicino al risonante[cc mare.

(Maggio 1849)

NOTE DI TRADUZIONE

a. ANNABEL LEE > ANNABEL LEE : ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi; è importante anche per sapere quali sono state le esperienze sentimentali e famigliari dell’autore, difatti Poe in questo suo ultimo componimento non fa altro che ricordare la prematura morte della moglie, Virginia Eliza Clemm (1822-1847), sua cugina di primo grado, che sposò quando la ragazza aveva solo 13 anni e lui 26;

b. m aiden > signorina > ragazza > ragazza nubile > virginale : qui riporto, come farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale; vedi anche nota a ;

c. Annabel Lee: – > Annabel Lee: – : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa; vedi anche nota a ;

d. m aiden > signorina > ragazza > ragazza nubile > virginale > fanciulla : vedi note a e b ;

e. I > Io : vedi nota c ;

f. she > lei : vedi nota c ;

g. love – > amore – : vedi nota c ;

h. Annabel Lee – > Annabel Lee – : vedi note a e c ;

i. wingèd > volanti > volteggianti > alati : vedi nota b ;

j. Coveted > Desiderarono > Bramarono > Desiderarono > Invidiarono : vedi nota b ;

k. Annabel Lee > Annabel Lee : vedi nota a ;

l. high-born kinsmen > aristocratici-parenti > aristocratici-congiunti > nobili-congiunti > nobili-consanguinei : vedi note b e c ;

m. To shut her up > E zittire > E rinchiudere : vedi nota b ;

n. not half so happy > nemmeno la metà così felice > non così felici : vedi nota b ;

o. Went envying > Sono diventati invidiosi > Arrivarono a invidiare : vedi nota b ;

p. me – > me – : vedi nota c ;

q. Yes! – > Sì! – : vedi nota c ;

r. (as > (come : vedi nota c ;

s. sea) > mare) : vedi nota c ;

t. came out > venne fuori > fuoriuscì > proruppe : vedi nota b ;

u. Annabel Lee > Annabel Lee : vedi nota a ;

v. in Heaven above > nel Cielo di sopra > nel Paradiso di sopra > nel Paradiso empireo : vedi nota b ;

w. Annabel Lee: – > Annabel Lee: – : vedi note a e c ;

x. Annabel Lee > Annabel Lee : vedi nota a ;

y. Annabel Lee: – > Annabel Lee: – : vedi note a e c ;

z. night-tide > notturna-marea : vedi nota c ;

aa. Darling – my Darling – > Cara – mio Tesoro – : vedi note b e c ;

ab. sea – > mare – : vedi nota c ;

ac. tomb by the sounding > tomba vicina al suonante > mausoleo vicino al risonante : vedi nota b .

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtu.be/esKGcKeaXQc