SEGUIRE LE IMMAGINI / DYLAN THOMAS

Poeta: DYLAN THOMAS (1914-1953), Swansea, Galles.

TWENTY-FOUR[aYEARS

Twenty-four[b years remind[c the tears of my eyes.

(Bury[d the dead for fear that they walk to the grave in labour[e).

In the groin[f of the natural doorway[g I crouched[h like a tailor

Sewing a shroud for a journey[i

By the light of the meat-eating sun[j.

Dressed to die, the sensual strut[k begun,

With my red veins full of money,

In the final direction of the elementary town

I advance as long as forever is[l.

VENTI-QUATTRO[aANNI

Venti-quattro[b anni rivivono[c le lacrime dei miei occhi.

(Nascondete[d la morte per paura che loro giungano al sepolcro in angoscia[e).

Nel basso[f del solito accesso[g io piegato[h come un sarto

A cucire un sudario per un transito[i

Attraverso la luce del carnivoro-sole[j.

Vestito a morte, la sensuale avanzata[k inizia,

Con le mie rosse vene colme di monete,

Nella finale destinazione della rudimentale città

Io avanzo tanto quanto è lungo l’infinito[l.

NOTE DI TRADUZIONE

a. TWENTY-FOUR > VENTI-QUATTRO : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

b. ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi; è importante a nche per sapere quali sono stati i sentimenti e le esperienze dell’autore, difatti Dylan era ossessionato dal pensiero della morte e, sin da adolescente, celebrava ogni suo compleanno come un avvicinamento alla morte, alla dipartita terrena, come per giungervi preparato ; vedi anche nota a ;

c. remind > ricordano > rammentano > rivivono : qui riporto, come farò di seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale;

d. Bury > Seppellite > Coprite > Insabbiate > Nascondete : vedi nota c ;

e. labour > fatica > sforzo > travaglio > angoscia : vedi nota c ;

f. In the groin > Nell’inguine > Nell’incavo > Nel basso : vedi nota c ;

g. natural doorway > naturale porta > naturale accesso > solito accesso : vedi nota c ;

h. crouched > accovacciato > rannicchiato > piegato : vedi nota c ;

i. journey > viaggio > passaggio > transito : vedi nota c ;

j. meat-eating sun > carnivoro-sole : vedi note a e c ;

k. strut > andatura > camminata > avanzata : vedi nota c ;

l. as long as forever is > purché lo sia per sempre > tanto quanto è lungo l’infinito : vedi nota c .

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtube.com/shorts/K83qvFs8whw?si=E3FiVVTO_rW-z7rq