SEGUIRE LE IMMAGINI / ERNEST HEMINGWAY









SETTIMANALE DI RICERCA SULLA TRADUZIONE DI POESIA

Poeta: ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), Oak Park, Chicago, Illinois.

MONTPARNASSE[a

There are never any suicides in the quarter among people one knows[b

No successful suicides.

A Chinese boy kills himself and is dead

(they continue[c to place[d his mail in the letter rack at the Dôme[e)

A Norwegian boy kills himself and is dead.

([fno one knows where the other Norwegian boy has gone)[g

They find a model dead

alone in bed and very dead.

([hit made almost unbearable trouble[i for the concierge)[j

Sweet oil, the white of eggs, mustard and water, soap suds

and stomach pumps rescue the people one knows[k.

Every afternoon the people one knows[l can be found at the café.

MONTPARNASSE[a

Non ci sono mai suicidi nel quartiere tra i soliti noti[b

Nessun riuscito suicidio.

Un ragazzo Cinese uccide se stesso ed è morto.

(loro continuano[c a mettere[d la sua posta nel ripartitore delle lettere al Dôme[e)

Un ragazzo Norvegese uccide se stesso ed è morto.

([fnessuno sa dove l’altro ragazzo Norvegese sia finito)[g

Loro trovano una modella morta

sola nel suo letto e molto morta.

([hdiventò quasi un guaio indifendibile[i per la portineria)[j

Olio dolce, il bianco delle uova, mostarda e acqua, bolle di sapone

e sonde gastriche salvano i soliti noti[k.

Ogni pomeriggio i soliti noti[l è possibile trovarli al caffè.

NOTE DI TRADUZIONE

a. MONTPARNASSE > MON T PARNASSE : ritengo sia assolutamente necessario per il traduttore conoscere la biografia del poeta che traduce anche perché ciò permette di apprendere i luoghi famigliari all’autore, natura e paesaggio che lo hanno visto nascere e muovere che, inevitabilmente, si ritrovano nei suoi testi; è importante anche per sapere quali sono state le esperienze dell’autore, queste ugualmente rilevabili nell’opera, come in questo caso, perché in tutto il testo si registra la vita parigina del poeta, dove trascorse il periodo più importante della sua vita e della sua carriera di scrittore, quando accadde che Hemingway decise di lasciare definitivamente il giornalismo per dedicarsi completamente alla scrittura, e con grandi e gravi sacrifici personali e famigliari;

b. people one knows > persone che si conoscono > persone conosciute > persone note > i soliti noti : qui riporto, come farò in seguito, alcuni passaggi possibili di traduzione della sezione in evidenza fino a giungere alla soluzione che ho ritenuto essere la più esatta, la più integrabile al senso complessivo dell’intero testo, in modo che, spero, sia chiaro che quando ci si avventura nel versare una poesia in altra lingua non bisogna mai fermarsi alla prima soluzione e come ci si deve staccare gradualmente dal significato della parola per riuscire a seguire l’immaginario del poeta – che poi è l’immaginazione la vera lingua, il linguaggio del poeta, cioè il suo modo di guardare e riportare le cose che vede –, vale a dire le immagini che questo evoca nel testo e queste riprodurre nella lingua di adozione, e ogni scelta, che è sempre personale, deve mirare a questo risultato; quindi, più che tradurre quello che dice il poeta, bisogna tradurre quello che mostra il poeta: solo questo, forse, è possibile fare, perché altre strade sono sicuramente fuorvianti, impraticabili perché allontanerebbero troppo dall’origine, dall’originale ;

c. ( they continue > (loro continuano : ritengo che quello del traduttore di poesia sia un lavoro più vicino a quello dell’archeologo che a quello del letterato perché, come fa l’archeologo appunto, bisogna riportare alla luce il reperto-poesia il più integro possibile, quindi anche la riproposizione dell’aspetto grafico originale rappresenta un momento fondamentale dell’operare, perciò il rispetto della sintassi originale è obbligatorio, come delle sue interpunzioni, anche l’apparente semplice trattino di separazione ha la sua funzione, segni che vanno tutti intesi come annotazioni contrappuntistiche, perché tutto del testo originale, nella sua integralità, deve essere interpretato come fondativo della poesia stessa;

d. to place > a collocare > a piazzare > a porre > a disporre > a mettere : vedi nota b ;

e. Dôme d ) > Dôme d ) : tornando sul tema biografico-ambientale , è importante conoscerlo anche per concretare l’immaginario del poeta, perché in questo passaggio Hemingway cita espressamente il notissimo Café du Dôme a Montparnasse , tra i suoi preferiti, luogo di incontro di artisti e scrittori: in uno dei capitoli-racconti di Festa mobile , Con Pascin al Dôme , l’autore ricorda un pomeriggio passato proprio lì in compagnia del pittore bulgaro Jules Pascin (1885-1930), morto suicida a Parigi ; vedi anche nota c ;

f. vedi nota c ;

g. vedi nota c ;

h. vedi nota c ;

i. unbearable trouble > insostenibile problema > insopportabile problema > insopportabile guaio > guaio insopportabile > guaio indifendibile : ritengo sia una ottima soluzione, in casi eccezionali, poggiarsi sulla sintassi della lingua di adozione perché non compromette la fedeltà alla versione originale e risulta arricchente, ovviamente non rispetto alla versione originale ma proprio per la versione nella lingua di ad ozione; vedi anche nota b ;

j. concierge ) > portinaio > portineria) : vedi note b e c ;

k. vedi nota b ;

l. vedi nota b .

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI IN VERSIONE ITALIANA:https://youtube.com/shorts/nmE1sCG7bBM