LESSICO PROVINCIALE / SULLA "PULIZIA" DI PIAZZA GARIBALDI, M'E' VENUTO UN DUBBIO. UN SACROSANTO DUBBIO...



Dubbio, sacrosanto dubbio …

Ascolto e leggo parole ridondanti e mi scatta un timore: che esse vengano pronunciate ad arte, senza rispondenza con la verità delle cose, dette per catturare benevolenza più che per raccontare.

Dubbio, sacrosanto dubbio …

Leggete qui, miei cari venticinque lettori: straordinario invece di ordinario; storico invece di consueto; bonifica invece di pulizia; eccezionale invece di frequente; mai fatto prima invece di mai fatto nemmeno da noi; finalmente invece di scusate il ritardo; rete tra istituzioni invece di presenza quotidiana sul territorio; inclusione invece di controllo del fenomeno; bivacco invece di incuria; sicurezza invece di irresolutezza; decoro invece di indecenza; attenzione invece di trascuratezza; programmazione invece di improvvisazione; competenza invece di superficialità; legittimità invece di irregolarità; sistemico invece di episodico...

Perdonatemi anche la lunghezza delle citazioni, ma a questo punto, chi sa dirmi cos’è davvero accaduto qualche giorno fa in Piazza Garibaldi, quando con doviziosa presenza di notabili amministratori a servizio di telecamere, fotografi e taccuini, s’è pensato di dare una ripulita all’area dei chioschi, e precisamente di quelli a ridosso dei tigli?

Non so a voi ma a me proprio la presenza di tanti interessati testimoni, ha ingenerato qualche incertezza sulle finalità, le modalità e finanche sul racconto del fatto.

E poi parole così sprezzanti proprio nei confronti di coloro che dovrebbero figurare sugli stendardi e nelle spille di politici di sinistra..

Dubbio, sacrosanto dubbio …

AMLETO