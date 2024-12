LESSICO PROVINCIALE / LA STANCHEZZA. TANTA.

La questione è: la stanchezza.

Sempre le stesse parole, le già viste fotografie, le già ascoltate interviste, le ripetutissime fandonie; sempre e ancora il nauseante dolciume della captatio benevolentiae, la irritante litania della solidarietà d'occasione, l'avvilente nenia dell'amicizia di professione.

La questione è la stanchezza.

Che susciatano quelle pose da onnivoro che si nutre di vecchi e bambini, che lucra sulle cerimonie, che primeggia sui primati altrui, che favoleggia sulla disperazione e dispera sulle frottole. Già, la stanchezza.

Quella di chi assiste alle spettacolo magnificato del nulla e continua a stupirsi dell'irrisolto; quella di chi vede esaltare l'ovvio, lo scontato fatto male e si domanda come sia possibile far passare per leggendarie alcune misere storielle.

La stanchezza: quella di chi ci aveva creduto e invece ha scoperto il re nudo; di chi aveva sperato e s'è ritrovato vittima delle sue stesse aspettative; di chi misura il vecchio e fa i conti con il finto nuovo; di chi ha la prova provata dell'interesse minuto, unica traccia del potere.

La questione è la stanchezza.

Come quella dei collaboratori che scappano, come quella dei sodali che indietreggiano, come quella degli amici che piangono la delusione.

La questione è la stanchezza.

Figlia di una informazione tossica e senza notizia, usata a misura; di una politica flaccida e senza presente; di una imbecillità senza vergogna; di una ragione senza guizzi e di una vergogna senza imbarazzi.

La questione è la stanchezza.

Quella dell'avvilente spettacolo della stupidità ridotta ad arma, dell'ignoranza brandita come clava, dei menestrelli stonati e con filastrocche indegne.

Sì, la stanchezza.

Che provoca distacco, repulsione, irritazione, fastidio.

La stanchezza, che fa rima con affaticamento, fiacchezza, indebolimento, sfinimento.

Fine.

AMLETO