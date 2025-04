LESSICO PROVINCIALE / MA QUANTO SIAMO SMART?



Certo che vincere premi così, dà una certa soddisfazione.

Teramo primeggia nella ricerca intitolata ‘City Vision Score’ e nel segmento di questa denominato ‘Smart South’. I parametri che fanno ingegnosi i teramani ed efficiente questa città sono i seguenti: Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart People.

L'abbiamo capito, l'inglese è ormai la lingua che fa figo, e aggiudicarsi un primato seppure con la sublimazione di voci delle quali si capisce un'amata pippa è sicuramente sinonimo di grandiosità.

Provo a fare chiarezza (chiedendo scusa del mio antiquato italiano).

Si sta parlando di una ricerca che misura il grado di intelligenza dei Comuni italiani, calcolata su una serie di indicatori quali la capacità di governo intelligente, l'economia intelligente, l'ambiente intelligente, la vita intelligente, la mobilità intelligente, le persone intelligenti.

Si sì, la parola d’ordine è: ‘intelligenza’, con la quale si intende l'insieme di strategie tese ad ottimizzare e innovare i servizi pubblici, per unire le infrastrutture della città con i cittadini. Malfidato come sono, ho provato a guardare un po' più da vicino tutta ‘sta roba e mi sono chiesto dove risieda tutta questa ‘smartitudine’. Girando per la città, non l’ho trovata; smanettando su facebook me ne sono spaventato; riflettendoci su, ne ho compreso l’inesistenza.

Esempi non ne faccio: non basterebbe lo spazio di questa rubrica e forse farei offesa all’intelligenza (quella sì) dei miei lettori che sicuramente sapranno individuare da soli l’incongruenza di tutto questo inglesismo.

Per carità, nessuna obiezione verso i curatori della ricerca, ma fortissimi dubbi (sempre quelli, ahimè) verso chi ha fornito loro i dati…

Un tempo questa provincia degna del suo ruolo, ammantava ciò che pareva strano con espressioni di una ironia ineguagliabile; oggi questa provincia indegna del suo ruolo, non sa usare più quella stessa ironia ma nemmeno l'esercizio minimo della comprensione.

Così una notizia come quella appena citata viene ripresa e gettata lì di sana pianta, senza un minimo di approfondimento, senza che chi ce la propina provi a capirne il significato, senza che ce la spieghi e magari anticipi questi miei dubbi.

Potenza dell’informazione, libera e perfino statogeneralizzata!!

Evidentemente chi scrive non è smart, ma invita tutti a guardarsi intorno e cercare se e dove risiede questo profluvio di intelligenza... per farlo non servono genii.

AMLETO