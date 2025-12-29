LESSICO PROVINCIALE / TERAMANI, VA TUTTO BENE, FATEVENE UNA RAGIONE

Beh, non neghiamocelo: abbiamo percezioni spiccate. E tutte al negativo, mannaggia a noi! Sicurezza, pulizia della città, stato delle strade, parcheggi, personaggi dall’aria tutt’altro che rassicurante, politica, cultura, economia, strategia urbana, scuole, rapporti con l’università, disabilità, raccolta rifiuti, cimitero ... è tutta roba che va al meglio; e invece, solo la nostra assurda percezione virata al negativo fa sì che tale profluvio di bellitudine (mi si perdoni il voluto e non casuale neologismo) diventi lamento, paura, desiderio di fuga. Mannaggia a noi e al nostro miope provincialismo, che ci impedisce di vedere le cose come in realtà stanno, piegati come siamo alle sirene dell’appartenenza politica o alle lusinghe del politically incorrect. Va tutto bene, ripetiamocelo senza tregua, raccontiamocelo con un bicchiere di bollicine in mano, figuriamocelo sul trenino di Natale, auguriamocelo sulle inesistenti barriere architettoniche. E smettiamola con questo catastrofismo da jettatori; mettiamocelo in mente una volta per tutte che ciò che non ci piace è solo errata percezione, il più delle volte ispirata ad una visione nostalgica della città o alla pretesa che potrebbe andare meglio. Siamo noi il male di questo posto. Noi che usiamo social e mezzi di comunicazione per blandire i malcapitati creduloni. Siamo noi che vogliamo vedere la normalità laddove c’è solo l’eccezionale (se non lo “storico”). Noi, infingardi cittadini cui piacerebbe vivere semplicemente in tranquillità, respirare in posti puliti, camminare o circolare dove non ci siano ostacoli di sorta, trovare facilmente un adeguato parcheggio per la nostra auto, non evitare alcune vie o piazze, sentirci dentro una esuberanza culturale autentica, confidare in una economia sana, aprirci ad una urbanistica moderna, credere che vi siano le scuole (e che siano sicure), arricchirci della presenza dell’università, sapere che i disabili possono godere dei nostri stessi diritti e andare a trovare i nostri cari defunti in luoghi degni del rispetto ad essi dovuto.

Dai su: siamo mediocri noi, con le nostre false percezioni; va tutto bene. Mettiamocelo in mente!

AMLETO