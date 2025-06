"UN GOAL INSIEME", LA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO RINGRAZIA L'ADSU



Con una semplice, ma signficativa cerimonia, il Comitato Provinciale FIGC di Teramo ha

consegnato ieri pomeriggio alla presidente dell’Adsu di Teramo, Manuela Divisi, alla

direttrice Renata Durante e al geom Severino Di Donato, una targa, una medaglia e un

gagliardetto, quali segni di ringraziamento per la partecipazione della stessa Azienda per

il Diritto agli Studi Universitari di Teramo alla seconda Edizione della Manifestazione “Un

Goal Insieme”, festa dello Sport organizzata dal Comitato Provinciale FIGC di Teramo,

andata in scena il 25 Aprile 2025 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo.

In quell’occasione, l’Adsu offrì circa 200 pas1 ai ragazzi delle società sportive partecipanti,

e ai loro accompagnatori, e fece dono di borracce in alluminio per alimentare nei giovani

sportivi la propensione ad una vita plastic free.

La manifestazione, che richiamò al Bonolis oltre 700 spettatori, vide i giovani atleti

coinvolti anche nelle attività della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. In

quest’ultimo caso sono scesi in campo gli atleti Paralimpici del Tortoreto insieme alle

giovani atlete di Casoli di Atri e Pineto in un vero momento di sport, socialità ed

inclusione, con tematica centrale la disabilità mentale.

«E’ stato per noi un piacere, oltre che un onore, poter partecipare alla festa dello Sport

“Un goal insieme” perché lo sport è un grande veicolo di crescita, anche culturale - ha

detto la presidente dell’Adsu Teramo, Manuela Divisi - quando poi si coniuga alle

tematiche dell’integrazione vera, allora diventa strumento di civiltà e di vero

arricchimento umano» Gratificante esperienza subito appoggiata anche dal Presidente del Comitato Regionale

Abruzzo Concezio Memmo, che ha fatto dell’inclusione uno dei punti cardine della sua

rinnovata governance, “La LND Abruzzo è molto impegnata sul riportare alla luce la vera

essenza del calcio, quello dilettantistico, quello sociale, e non c’è cosa più bella che

ripartire da eventi come questo o come la rappresentativa Abruzzo Special

(Rappresentativa Regionale del Calcio Paralimpico) che ha preso parte a questo evento

nelle precedenti edizioni”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Dora Bendotti, responsabile regionale dell'Area di

Responsabilità sociale Abruzzo “Ringrazio i presidente Abete, per l'intuizione che ha avuto

nel creare il dipartimento sociale della LND, e Memmo, per le tante iniziative promosse

insieme in Abruzzo. Abbiamo scoperto per esempio, a livello sperimentale, la

rappresentativa regionale del calcio paralimpico. In questo senso, il percorso fatto

insieme alla DCPS della FIGC è stato naturale, nel segno dell'inclusione, della tolleranza e

del rispetto".

Per il terzo anno alla guida di questa manifestazione il Delegato Provinciale Domenico

Pelusi “Un grande successo, di cui sono estremamente fiero. Ringrazio tutto il mio staff, i

nostri partner istituzionali, ci tengo a sottolineare il sostegno dell’ADSU Teramo che ha

fornito pasti per i nostri atleti. Un percorso che è nato e cresciuto rapidamente negli anni

ma che sicuramente non vede la fine.”