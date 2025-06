ADSU PRO TER/ PRATI DI TIVO IN FESTA: MUSICA, NATURA E SPETTACOLO AI PIEDI DEL GRAN SASSO

Un appuntamento imperdibile per chi ama la montagna, la buona musica e l’atmosfera magica del Gran Sasso: sabato 5 luglio 2025 prende il via una due giorni dedicata al Comune di Pietracamela, nello spazio antistante l’Hotel Miramonti ai Prati di Tivo.

Ad aprire l’evento, alle ore 17.30, sarà lo spettacolo “Tu vuo’ fa l’americano”, che vedrà sul palco Demo Morselli e Marcello Cirillo, due artisti d’eccezione accompagnati da una super big band. Un mix di swing, ritmo e talento che promette di far ballare anche le vette più alte dell’Appennino.

L’invito è semplice: abbigliamento comodo, una stuoia da casa (non sono previste sedie) e tanta voglia di stare insieme nella bellezza incontaminata del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione via email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per motivi logistici, è consigliato arrivare in anticipo e parcheggiare presso il Piazzale Amorocchi, da cui è facilmente raggiungibile l’area dell’evento.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della valorizzazione culturale e turistica del territorio, vuole unire comunità locali e visitatori attraverso un’esperienza immersiva di musica, natura e socialità.

“Vi aspettiamo in montagna – dicono gli organizzatori – per respirare aria fresca, ascoltare musica di qualità e scoprire uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo.”

Mai prima d’ora la maestosità delle sinfonie di Ludwig van Beethoven aveva risuonato tra le montagne del Gran Sasso d’Italia. Domenica 6 luglio, alle ore 17.30, la suggestiva cornice naturale di Prati di Tivo ospiterà un evento musicale senza precedenti.

L’Orchestra Duchi D’Acquaviva, diretta da Nataliya Gonchak, eseguirà due tra le più celebri composizioni di Beethoven: la celebre Sinfonia n. 5 op. 67 “Sinfonia del destino” e la poetica Sinfonia n. 6 op. 68 “Pastorale”.

Prima del concerto, il professor Renato Meucci, direttore scientifico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, offrirà un’introduzione approfondita, per accompagnare il pubblico alla scoperta dei capolavori in programma.

L’appuntamento è nello spazio antistante l’Hotel Miramonti, nel Comune di Pietracamela. Per godere al meglio della serata, si consiglia un abbigliamento comodo e di portare una stuoia, poiché non saranno disponibili sedie. Il parcheggio consigliato è presso il Piazzale Amorocchi, con l’invito ad arrivare in anticipo.

L’accesso al concerto è gratuito, ma è necessaria sempre la prenotazione scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Un’occasione imperdibile per vivere la musica classica in un contesto naturale straordinario, unendo arte, cultura e la magia del Gran Sasso.