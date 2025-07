DOMANI RISCHIO MALTEMPO, RINVIATO ALL'11 LUGLIO LO SPETTACOLO DI DEMO MORSELLI E MARCELLO CIRILLO AI PRATI, CONFERMATO DOMENICA IL CONCERTO DEDICATO A BEETHOVEN



ll rischio maltempo cambia la programmazione di “32 Festival di Musica e Teatro”, che questa estate propone anche tre appuntamenti gratuiti nei luoghi più suggestivi dell’Appennino teramano. Lo spettacolo “Tu vuò fa l’americano – Storie italiane in America” di Marcello Cirillo & Demo Morselli, spettacolo teatrale-musicale sull’emigrazione italiana negli USA, con regia e voce di Marcello Cirillo, orchestra dal vivo diretta da Demo Morselli e narrazione di Francesca Borrelli, previsto per oggi ai Prati di Tivo, è infatti stato rimandato alla settimana prossima e andrà in scena Venerdì 11 luglio. Restano confermati invece gli altri eventi, quello di Domenica 6 luglio – ore 17:30 a Prati di Tivo con l’Orchestra Duchi d’Acquaviva: Ciclo Beethoven – Sinfonie n. 5 e n. 6 “Pastorale” Diretta da Nataliya Gonchak, con introduzione del prof. Renato Meucci (Accademia di Santa Cecilia). Due capolavori nella cornice naturale del Gran Sasso; e quello di Domenica 13 luglio – ore 17:30 a Piano Roseto di Cortino con l’International Music Film – Le più belle colonne sonore di Hollywood Con l’Orchestra di Fiati “I Musici Lotariani”, diretta da Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. Un viaggio tra le emozioni del grande cinema, immersi nel verde. Grandi emoziomi quindi per il progetto culturale promosso da ADSU Teramo nell’ambito di ADSU Pro Ter, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Portare eventi di questa qualità nel cuore del Gran Sasso significa ribadire che la cultura appartiene a tutti e va diffusa ovunque», spiega Manuela Divisi, presidente di ADSU Teramo. «Con ADSU Pro Ter investiamo nell’accesso alla bellezza anche nei territori più decentrati, creando occasioni di crescita e incontro».

«Proporre Beethoven ai piedi del Gran Sasso o portare Hollywood tra i boschi è il nostro modo per dire che ogni luogo può diventare palcoscenico», sottolinea il direttore artistico del Festival, Carlo Michini. Il Festival è realizzato con la collaborazione dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a cura di Luzmek Arte e Cultura, Studio Bottoni e CE Agency.

Infine, info utili Concerti all’aperto. Si consiglia abbigliamento comodo, plaid o stuoia. Parcheggi disponibili in loco. Arrivare con anticipo. Prenotazione obbligatoria: scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.